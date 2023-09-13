23檔債券 ETF 9月進行除息 這兩檔年化配息率逾5%

9月有23檔債券 ETF 進行除息，其中，今年以來還原淨值表現前五強的 ETF 當中，又有兩檔年化配息率達到5%以上，分別是凱基金融債20+（00778B）及群益A級公司債（00792B）。

市場預測，明年中，美國聯準會可能會降息，依照過去幾次降息循環歷史經驗，利率大概在首次降息3~6個月前就會提早下行，在利率下跌情境下，為長天期債券提供後續豐厚的資本利得空間。凱基投信認為，當公債利率彈升，債券價格修正整理，反而是投資人布局債息與資本利得雙收的債券 ETF 很不錯的介入時點。

凱基金融債20+（00778B）基金經理人郭修誠表示，凱基金融債20+（00778B）追求債息價差兼顧，關鍵在於所追蹤指數成分債的發行公司，均為投資等級國際知名金融機構，例如高盛、花旗、JPM、MS、美國銀行等，信用品質高，即便高利率環境拉長，也不用擔心違約風險。另一方面，長天期債券對利率敏感度高，因此追蹤指數納入到期年限20年以上債券的 ETF，當未來利率下行後，資本利得空間也可望更大。

根據凱基投信官網揭露，凱基金融債20+（00778B）這次收益分配，預估每受益權單位配發新台幣0.45元，除息交易日9月18日，想參與除息的投資人最晚可於9月15日進場，預計10月17日入帳。