世芯投信連6日買超 法人：車用領域潛力大

世芯-KY（3661）8月營收年增111%，投信連6日買超，今（13）日早盤漲幅逾4%。法人看好世芯為投資首選，主因在於 AI/HPC 應用營收佔比最高且車用領域擁有最大潛力。

法人表示，由於美系 CSP 客戶之出貨展望較為穩健，預估世芯2023年營收及獲利分別年增63.6%及40.5%。而世芯因來自 AI/HPC 應用與在美系 CSP 客戶具有最高營收比重。

另外，車用方面，公司已自美、中系汽車製造商贏得資料中心 ASIC 與車用整合型 SoC 專案，將有助世芯維持其營運動能，並為公司營運提供更好的護城河且具更佳的獲利持續性。

法人分析，AI/HPC 及車用領域之設計能力為長期重點。專案終止與客戶取回專案並自行設計，其是IC設計客戶一直是設計服務業者之營運變數。考量設計能力、資源及經驗，相較系統廠或 CSP 業者，調整設計平台對IC 設計客戶較容易。建議投資人挑選系統廠及 CSP 客戶與AI、HPC 及車用領域營收佔比較高之設計服務公司。