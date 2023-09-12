錢潮回來了？台商從大陸市場抽腿 上半年破600億飆新高

金管會公布，今年上半年上市櫃公司在大陸投資收益匯回金額達606億元，改寫史上同期新高紀錄，是去年一整年匯回金額的53%，預估全年「錢潮回台」可望再破紀錄，金融圈預期，這波資金匯回「錢潮」有機會持續一整年。

證期局主秘尚光琪說，上半年上市櫃公司在大陸市場的投資收益積極匯回，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致，又以電子零組件業匯回金額較大。

為何台商積極抽腿大陸市場？銀行主管認為，有三大原因，一、中美貿易戰後，大陸經濟風險升高、台商重新布建生產線，二、大陸對台商不友善，大陸低廉成本優勢也消失，三、政府積極推動台商返台政策，一推一拉自然讓台商資金回台。

金融圈預料，台商積極從大陸市場抽腿，回台重新布局，台灣有機會喜迎新一波資金潮。

金管會公布2023年上半年上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。

今年到第二季底止有1202家赴大陸投資、較去年底減少8家；從大陸累計匯回金額攀升到7646億元、上半年增加606億元，是史上同期新高；今年上半年赴陸投資收益則降到1838億元、年減9.8%，已連續兩年走低。

這三大數據顯示，台商企業在大陸市場收益正逐年下滑、台商也減少赴陸投資、更將在大陸市場賺的錢，積極匯回台灣。

據統計，上市櫃公司在大陸市場投資收益的前三大「慘業」是塑膠工業、其他電子業及電子零組件業，主因是受市場需求下滑、庫存調節及原物料價格上漲所致，如上市塑膠工業上半年虧損45億元、上櫃半導體業也虧了4億元，較去年同期都是「盈轉虧」。

台商在大陸市場「錢難賺」，連在不含大陸的海外市場，收益也正逐年縮減。據金管會統計，上半年上市櫃公司在海外投資收益2812億元、年驟減55%，也是連續兩年下滑，又以航運業、半導體業及塑膠工業獲利衰退最多。

銀行主管則說，過去兩年是因疫情，廠商大舉備貨、備料，如今疫情紅利消退，台商在大陸或在海外市場的投資收益，自然回到正常水準。