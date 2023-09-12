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三大因素 三大慘業投資海外獲利大衰退

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
三大因素導致航運業、半導體業及塑膠工業為主的三大上市櫃「慘業」投資海外獲利大衰退。路透
三大因素導致航運業、半導體業及塑膠工業為主的三大上市櫃「慘業」投資海外獲利大衰退。路透

三大因素導致航運業、半導體業及塑膠工業為主的三大上市櫃「慘業」投資海外獲利大衰退。金管會今日公布最新統計指出，今年上半年上市櫃公司投資海外獲利合計2812億元，整體較111年上半年減少3436億元，主要由於航運業、半導體業及塑膠工業三大產業受通膨、升息及市場需求下滑影響致獲利衰退。

雖然上半年獲利較去年同期大減，比「腰斬」還慘，但金管會也指出，和歷年同期相較，上半年的上市櫃公司整體獲利金額仍為史上第三高。

金管會也指出，截至112年第2季止，上市公司726家，上櫃公司568家，合計1294家赴海外投資，占全體上市(櫃)公司總家數1685家之76.8%，較111年底增加5家。

儘管獲利減少，但企業仍持續加碼海外投資布局，而且以半導體業投資金額最大。截至112年第2季止，上市公司累計投資7兆2925億元，上櫃公司7218億元，合計8兆143億元，較111年底增加1636億元，主要為併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。

半導體 金管會

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