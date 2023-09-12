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金管會：Q2大陸匯回投資收益創史上新高 年增逾50%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新的上市櫃公司投資大陸相關統計。本報資料照片
金管會公布最新的上市櫃公司投資大陸相關統計。本報資料照片

金管會今日發布國內上市櫃公司赴大陸投資相關最新統計，統計顯示，今年第二季上市櫃公司投資大陸收益當期匯回金額達606億元，不僅較去年同期大增逾50%，更創下史上同期新高紀錄。

金融圈人士解讀，應和大陸經濟下行情況越趨嚴重，將上不動產風暴預期產生更多在經濟面的衝擊，使台資企業保守以對，不敢再新增投資，因此獲利寧可直接匯回有關。

以今年上半年的獲利表現對比，台商對大陸景氣保守以對的態度更為顯著，上半年獲利1838億元，較去年同期減少200億元，但匯回的金額卻較去年同期大增逾200億，對比更加鮮明。

證期局統計，112年上半年在大陸投資損益，上市公司利益1758億元，上櫃公司利益80億元，合計利益1838億元，雖然在近十年來的統計，獲利仍為史上第三高，但已較去年同期減少200億元。

證期局也說明，上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期減少144億元及56億元，主要為塑膠工業、其他電子業及電子零組件業，受市場需求下滑、庫存調節及原物料價格上漲影響所致。

金管會也統計，截至112年第2季止，上市公司680家，上櫃公司522家，合計1202家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數1685家的71.34%，較111年底減少8家。

在累計投資金額方面，截至112年第2季止，上市公司累計投資2兆4684億元，上櫃公司2552億元，合計2兆7236億元，較111年底增加204億元，主要由於因應子公司營運資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

金管會也表示，112年上半年投資收益匯回金額606億元，截至112年第2季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為6965億元及681億元，合計7646億元，占累積原始投資金額2兆7236億元的28.07%。112年上半年投資收益匯回主要係配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致，上市、上櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。

金管會

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