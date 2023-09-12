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國泰全國兒童繪畫比賽 繪出美麗心世界募集中

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
前幾屆的國泰全國兒童繪畫比賽，皆吸引約7、8萬人參與，今年也期待收到來自各屆的好作品。圖/國泰金控提供
前幾屆的國泰全國兒童繪畫比賽，皆吸引約7、8萬人參與，今年也期待收到來自各屆的好作品。圖/國泰金控提供

「國泰全國兒童繪畫比賽」今年活動邁入第48屆，邀請所有國小 、幼兒園的小小畫家一起腦力激盪，疫情過後希望小朋友能畫出心中的美麗心世界。比賽分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級共4組，即日起徵畫至10月2日止。

另外，今年度戶外寫生活動將在9月16日上午於台北市青年公園露天音樂台登場，參賽孩童可免費索取圖畫紙進行寫生，當場繳交參賽作品者還能兌換限量交畫紀念品，讓孩子走出戶外，用眼耳鼻感受大自然，掌握筆觸，觸發孩子實際的美學體驗。

為延續小朋友對美術學習的熱情，國泰金控（2882）針對兒童繪畫比賽各組初審獲得「佳作獎」及「入選獎」之小朋友們，每年舉辦「藝術營隊」活動，規劃各類藝術美學課程，今年規劃前往板橋大觀國小體驗一系列手作課程，期望藉由不同面向的藝術學習，讓小朋友們有機會體驗到多元美學、拓展藝術視野。

國泰每年舉辦兒童繪畫比賽，近年每屆皆吸引約7、8萬人參與，自2020年起將繪畫主題加入環境關懷元素，透過孩童用畫筆詮釋愛地球、愛環保意識，2021年更擴大環保行動，攜手「荒野保護協會」及青年公園志工隊，讓孩童實地寫生後參與「種樹體驗與生態導覽」，透過雙手接觸泥土、種下樹苗的過程，更直覺落實守護地球意識。

除了兒童繪畫比賽，國泰金控為鼓勵大專院校及高中職美術相關科系學生創作，發掘更多新生代藝術家，同步舉辦「第23屆新世紀潛力畫展」，提供對美術創作有熱忱的青年學子展現作品並獲得獎學金的最佳機會，繳畫期間即日起至10月13日止，作品以「20號至50號」規格之「水彩畫」或「油畫」為限。

活動報名辦法詳見活動網站，敬請參考活動網站最新資訊。

國泰金控

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