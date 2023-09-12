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開發金控 培育地方創生人才
開發金控一直致力於推動地方永續發展，為擴大地方創生在地能量，連續三年贊助「台灣地方創生年會」，並擔任譽為地方創生界奧斯卡獎「地域振興大賞」決選評審，鼓勵更多青年投入地方創生，為在地產業注入活水，促進地方永續發展。
開發金控於二○二一年啟動「共融力計畫（Inclusive Vision）」，以支持地方創生團隊、培養地方創生人才、協助建立地方支持系統，作為三大發展主軸，並於二○二二年首創地方創生公益志工假期，開啟企業參與地方創生的嶄新模式。
地方創生公益志工假期運用近年國外盛行的「志工假期（volunteer vacation）」公益服務方式，在北、中、南三地，與甘樂文創、伯拉罕共生照顧勞動合作社、幸福良食等優質地方創生團隊合作規畫一系列支持弱勢教育、在地長者照顧，以及在地青銀共創等志工活動，並結合在地風土文化體驗，同仁可依照自身關懷的鄉鎮與議題選擇各場次志工活動，總計已號召九百人次集團志工參與，除了為地方帶來經濟效益，也嘉惠超過一百名弱勢長輩與一五○名偏鄉孩童。
開發金控長期耕耘地方創生的實績，亦獲得肯定，在台南學甲區與幸福良食合作，推廣友善土地、青銀共農的地方創生合作模式，於二○二一年榮獲國發會主辦「企業ＣＳＲx地方創生提案競賽」參獎，兩年多來雙方持續在友善環境、人才培力、與弱勢照顧攜手合作，成為國內企業與地方創生團隊合作的標竿案例之一。
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