資本新規！明年起銀行業用5年調降逾7700億元股票部位

金管會規劃2024年起銀行計算資本適足率（BIS）規定將接軌國際，其中對銀行計算適足率最大衝擊，是目前持有逾7700億元股票投資部位，若是投資一般上市櫃公司股票，風險權數計提將從目前100%逐步提高到250%，若是非上市櫃等高風險股票，則得逐步拉高到400%，兩者均給五年調整期。

影響所及，各銀行對股票投資部位，耗用資本將大幅提高，在不增資情況下，若要維持既有資本適足率，各銀行僅能逐步減降國內外股票投資部位。

2024年新制上路後，各銀行資本適足率申報合規是以「每年底」為主，可避免銀行每季、或每半年，為了合規而緊縮放款或投資部位，也可穩定市場。

金管會將在9月底發布「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」規定及各銀行試算結果，預計2024年元旦上路，各銀行已在7月底完成新版本試算並送交金管會。

據了解，各銀行因業務規模大小、授信與投資部位比重不同，試算後的BIS增減不一，但其中股票投資部位，都列「BIS減項」，有銀行光這項就拉低BIS數十個基本點（1個基本點是0.01個百分點），讓銀行備感壓力。

金管會決定跟進國際採行最新巴賽爾協定，修正「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」，據暫行版本，主要修正信用風險標準法，並開放銀行申請內部評等法（IRB）。

其中信用風險標準法的新規中，將銀行涉及權益證券投資（指股票部位）風險權數做了調整，主要區分兩大塊，一是財務性投資，二是轉投資，都給予五年調整期。

財務性投資，若是一般上市櫃股票，風險權數從100%拉高到250%，平均每年得提高30個百分點，五年共提高150個百分點；若是非上市櫃者就歸屬「高風險」股票，權數計提從100%拉高到400%，平均每年提高60個百分點，五年共提高300個百分點。

轉投資部分，若是金融相關事業的「重大」投資部位維持250%，「非重大」投資部位則從100%拉高到250%；若是非金融相關投資也從100%拉高到250%，但若是轉投資創投子公司，則一律到400%。

依此新規，將影響行庫間相互轉投資部位，例如第一銀、兆豐銀、華南銀等均持有彰銀，資本耗用就得逐步拉高，恐影響銀行持有意願；而如銀行轉投資子創投等，耗用資本將更大。

銀行資本適足率計算，是自有資本（分子）、除以風險性資產（分母），而風險權數是指每一種資產（如授信、投資）需計提資本，當風險權數愈高、銀行需計提資本愈大，分母擴大、算出適足率就會下降，銀行就會縮減該項業務。

金管會跟進採行最新巴賽爾協定，是希望讓整體銀行業評估風險時更具敏感性，藉此強化風險承擔能力。