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14家金控前八月獲利翻轉正成長 這五家已賺贏去年一整年

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

14家上市金控前八月整體獲利翻轉為正成長，其中獲利前五強--富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、元大金（2885），累計前八月稅後純益都已賺贏去年一整年，前八月獲利比去年同期則是除了富邦金之外，其餘四家均為正成長。

14家上市金控從6月起連三月受惠股息入帳、台股行情、匯兌利益等因素，獲利逐步追上去年同期，雖然8月單月因為股息入帳高峰已過，金控雙雄富邦、國泰8月獲利也不再如前兩月單月均破百億元，使得整體金控8月單月獲利385.4億元比7月下滑逾四成，但比起去年同月成長逾兩成之下，整體金控累計前八月獲利比去年同期終於翻轉為正成長，累計前八月稅後純益約3,118億元，從前七月比去年同期始終處於衰退，翻轉為正成長約1.1%，增長了30多億元。

獲利前五強中，富邦金、國泰金、中信金至8月底累計稅後純益分別超越600億元、500億元、400億元整數關卡，兆豐金、元大金累計稅後純益都超過200億元，其中並以兆豐金前八月獲利年增率近七成是成長率最高。

富邦金 兆豐金 國泰金

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