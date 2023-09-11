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北市府對基泰提第二波假扣押 銀行列重點觀察戶

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
大直民宅塌陷案，基泰建設晚上聽取受災戶們對重建工作意見，總經理馮先勉到處向住戶致歉。記者陳正興／攝影
大直民宅塌陷案，基泰建設晚上聽取受災戶們對重建工作意見，總經理馮先勉到處向住戶致歉。記者陳正興／攝影

台北市大直民宅因基泰建設（2538）施工塌陷事件持續延燒，基泰建設總經理馮先勉指出，初估重建金額約2.475億元，而帳上還有現金38億，資金不成問題，而從基泰年報公布的與基泰有授信合約的金融機構已超過20家。由於台北市政府已聲請對基泰建設假扣押，各家銀行也透露進一步措施。

根據基泰最新年報發現，基泰未到期土地融資與建築融資借款協議簽約對象包括北富銀、台銀、第一銀行台新銀行、凱基銀行等5家，餘屋融資與週轉金融資多落在台銀、建設銀行、彰化銀行、台中商銀、台灣票券、一銀、國泰世華銀行、汐止農會、板信銀行、台新銀行、遠東銀行、兆豐銀行、陽信銀行、玉山銀行、合作金庫（5880）、上海銀行、新光銀行與星展銀行等，往來金融機構已超過20家。

由於台北市政府已聲請對基泰建設假扣押，外界關注各家銀行內部是否會採取進一步措施，對此，台新銀行指出，與基泰確有授信往來，而本次工安事故「基泰大直」新建工程非本行承作之標的，已將客戶列於重點觀察戶，後續除密切留意事情進展，亦將審慎評估並配合法規要求處理。

陽信銀行表示，該行對基泰授信額度約數千萬元，但尚未動支，目前基泰僅有透過存單質借，金額對於陽信銀來說並不會造成問題，而基泰在該行存款方面表現穩定，票信、債信沒有問題，除非基泰發生重大財務問題，不然陽信銀仍會按照契約授信。

新光銀行則表示，對基泰授信額度約落在1.1億元左右，但尚未動支。板信銀行回應，借戶本行餘屋貸款融資，依約正常繳息。系爭貸款為足額擔保，目前突發事件對借戶營運尚待觀察，無緊縮銀根之迫切。

台新 第一銀行 玉山銀行

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