推廣信託努力受肯定 信託公會獲金管會表揚

為提升金融教育學習效果，鼓勵各界資源投入金融教育推廣，金管會舉辦金融教育優良案件甄選，以表揚推動金融教育推廣績優案件，今年年參選對象由金融周邊單位，擴大至金融機構及金融同業公會，信託公會今年參加甄選即受到評審肯定，「111年度全方位信託普及深耕宣導方案」獲得金融教育優良案件獎。

9月11日參加金管會頒獎典禮暨金融教育推廣研討會，接受金管會黃主委頒發獎項，也與其他參賽機構分享推廣成果與心得，一同探索金融教育的創新策略，促進落實普惠金融的目標。

信託公會表示，為落實金管會推動的信託2.0全方位信託，讓信託業為社會各階層民眾提供能滿足人生各階段所需的信託服務，因此推廣的目標作法，是如何讓全國民眾不同的年齡層與特性族群能夠瞭解適合的信託服務。宣導教育規劃以「普及」與「深耕 」為核心，採「分眾」的宣導內容與「創新」的教育媒介，針對不同年齡與對象設計不同的宣導教育內容，從不同角度提升民眾對信託的瞭解。

信託公會辦理信託宣導，依不同年齡特性與財產狀況採取不同的辧理方式；例如高齡長者比較喜歡面對面的說明；一般中壯年的民眾比較喜歡多面向的瞭解；年青學子需活潑有趣較能吸引注意力。

因此，對不同的受眾運用多元且創新的媒介與傳播工具，將信託的好處向各個階層推廣；除了透過宣導會、課程或活動向高齡者與一般成年民眾以實例說明提供財產保護的安養信託、讓保險更保險的保險金信託、可支援企業員工退休準備的員工福利信託，以及可保障購屋民眾權益的預售屋機制等。

更將觸角延伸至年輕學子，以活潑有趣的方式，藉由舉辦創意發想與知識競賽、設定主題與學子合作拍攝短片與徵影活動，讓信託觀念能深入校園，更利用社群平台在校園傳播，達到信託校園扎根的目標。