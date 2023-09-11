快訊

影／基泰總經理首向災戶道歉 住戶怒：我家毀了

尷尬？李強「偶遇」拜登陸媒全噤聲 外媒揭原因：怎能與主子爭鋒

考量兩岸關係、憂成「千古罪人」 前監察院長王建煊宣布退出總統大選

推廣信託努力受肯定 信託公會獲金管會表揚

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
2023年度金融教育優良案件頒獎典禮暨金融教育推廣研討會。圖/信託公會提供
2023年度金融教育優良案件頒獎典禮暨金融教育推廣研討會。圖/信託公會提供

為提升金融教育學習效果，鼓勵各界資源投入金融教育推廣，金管會舉辦金融教育優良案件甄選，以表揚推動金融教育推廣績優案件，今年年參選對象由金融周邊單位，擴大至金融機構及金融同業公會，信託公會今年參加甄選即受到評審肯定，「111年度全方位信託普及深耕宣導方案」獲得金融教育優良案件獎。

9月11日參加金管會頒獎典禮暨金融教育推廣研討會，接受金管會黃主委頒發獎項，也與其他參賽機構分享推廣成果與心得，一同探索金融教育的創新策略，促進落實普惠金融的目標。

信託公會表示，為落實金管會推動的信託2.0全方位信託，讓信託業為社會各階層民眾提供能滿足人生各階段所需的信託服務，因此推廣的目標作法，是如何讓全國民眾不同的年齡層與特性族群能夠瞭解適合的信託服務。宣導教育規劃以「普及」與「深耕 」為核心，採「分眾」的宣導內容與「創新」的教育媒介，針對不同年齡與對象設計不同的宣導教育內容，從不同角度提升民眾對信託的瞭解。

信託公會辦理信託宣導，依不同年齡特性與財產狀況採取不同的辧理方式；例如高齡長者比較喜歡面對面的說明；一般中壯年的民眾比較喜歡多面向的瞭解；年青學子需活潑有趣較能吸引注意力。

因此，對不同的受眾運用多元且創新的媒介與傳播工具，將信託的好處向各個階層推廣；除了透過宣導會、課程或活動向高齡者與一般成年民眾以實例說明提供財產保護的安養信託、讓保險更保險的保險金信託、可支援企業員工退休準備的員工福利信託，以及可保障購屋民眾權益的預售屋機制等。

更將觸角延伸至年輕學子，以活潑有趣的方式，藉由舉辦創意發想與知識競賽、設定主題與學子合作拍攝短片與徵影活動，讓信託觀念能深入校園，更利用社群平台在校園傳播，達到信託校園扎根的目標。

金管會 保險金

延伸閱讀

推動金融教育 北富銀嘉惠上百位視障兒童獲金管會表揚

少做兩樣規劃，一個人的「晚美」人生恐變「晚沒」人生！

兆豐銀推廣信託2.0

獲利衰、業績降...金融免稅店招牌…為何擦不亮了？

相關新聞

開發金贊助台灣地方創生年會 培育地方創生人才

開發金控（2883）致力於推動地方永續發展，為擴大地方創生在地能量，連續三年贊助「台灣地方創生年會」，並擔任譽為地方創生...

新台幣開盤貶1.2分 為32.02元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.02元開盤，貶1.2分

用全方位理財計畫穩健致富 美股達人傳授「3族群」投資與保險原則

每個人在通往財富自由路上的風景不盡相同，有人一帆風順，也有人布滿荊棘，甚至是投資失利，傾家蕩產。

基泰工安事件 鄰損險…賠不了這麼多

北市大直街建案「基泰大直」施工不當致工地及鄰房塌陷受損，此建案有投保明台產險營造綜合險及第三人建築物龜裂、倒塌責任附加條...

境外金融中心 獲利大縮水

升息利空持續發威，重擊境外金融中心獲利。據金管會統計，2023年前七月銀行、證券、保險等三大境外中心僅賺11.58億美元...

金融免稅店招牌蒙塵

金管會在2014年底修正國際金融業務條例，大推「3O（OBU、OSU、OIU）中心」，當時號稱全功能的「金融免稅商店」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦