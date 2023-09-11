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台股科技基金獲利大躍進 經理人看好六大族群

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在類股操作上，看好六大族群，一、AI 相關成長受惠股；二、電動車供應鏈；三、谷底回升的記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、光通訊產業；六、在6~7月因盤面資金集中 AI 族群而被錯殺，且基本面與配息仍佳的族群，例如零售、部份原物料股、部分消費類股，以及績優電子股等。

沈建宏表示，科技股獲利大躍進，預估台灣科技股2024年獲利將成長27%，優於過去5~10年的平均年複合成長率16%，亦優於美國科技股2024年的獲利成長率14%~25%，建議利用短線回檔修正逢低卡位。值得一提的是，有別於今年前三季市場獨尊 AI 的狀況，未來市場將往 AI 供應鏈開始擴散，先前因被資金排擠，遭到錯殺的科技股，預計第四季將隨科技產業谷底回升而回溫，科技股可望呈現百花齊放榮景，台股科技基金後市持續看漲。

就基本面分析，沈建宏指出，美股企業獲利開始上修，原先擔晶片龍頭輝達財報利多出盡，但在亮麗財報與展望下平穩度過，電腦廠DELL受惠 AI 銷售熱絡，財報及展望亦優於預期；台灣科技股利潤率意外表現亮麗，汽車、原物料、傳統伺服器等陸續傳出復甦跡象，分析師預估2023年台股上市櫃企業獲利年衰退18~25%，但下半年獲利表現將優於上半年，預估台股上市櫃企業2024年獲利將顯著成長。在強勁的基本面做支撐下，對台股明年第1季前的行情不看淡，建議拉回找買點。

科技股 AI 台股

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