合庫獲卓越銀行評比 獲兩大獎

《2023卓越銀行評比》成果揭曉，合庫榮獲「最佳ESG永續獎」及「最佳中小企業服務獎」兩項殊榮。合庫積極關注永續發展議題，致力落實永續相關作為，除自身加入國際倡議組織，更積極協助客戶面對碳焦慮與碳關稅挑戰，尋覓機會邁向低碳轉型，亦長期支持多項公益活動，扶持體育發展；此外，合庫在小型及新創企業融資放款、辦理六大核心戰略產業放款、金融知識宣導及提升服務品質之各項業務辦理成效均良好。

面對永續浪潮，合庫已將ESG納入首要經營政策，除已完成簽署赤道原則、導入「氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD）」與加入「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Target initiatives, SBTi）」等多項國際倡議外，為深化永續金融作為與力道，更率先成為台灣首家通過SBTi中期減碳目標審核之公股金控，展現邁向2050淨零之決心。而在臺灣證券交易所與證券櫃買中心聯合舉辦之「第九屆公司治理評鑑」，合庫金控112年再度榮獲「公司治理評鑑」前5%殊榮，而合庫銀行及合庫證券更連續三屆入選金管會公平待客原則評核前25%，另合庫銀行亦率先公股同業取得「ISO 10002客訴品質管理認證」，各項優異的表現均肯定合庫落實永續的努力。

面對氣候變遷的議題，合庫秉持共榮共好之理念，落實環境永續，多項商品與服務取得「ISO 14067 碳足跡」及「ISO 14046水足跡」查證、全集團通過「ISO 20400永續採購指南」查核通過及全集團國內外334處通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」查證，另也導入「內部碳定價」，將溫室氣體排放外部成本內部化，強化同仁及利害關係人之低碳意識，降低自身營運對環境造成的衝擊，貫徹永續經營理念。在社會參與方面，合庫從不缺席，依樂在學習、活出健康、安定社區、養護照顧之「樂、活、安、養」四大公益策略，積極整合集團資源，推動永續發展良善循環。不但首創「長照種子行員」，積極培育「高齡金融規劃師」，提供客戶專業資產信託規劃與樂活安養諮詢服務；另亦長期與社區、學校及機關密切合作，支持教育和學術研究，讓每個孩子都享有同等教育與社會資源的機會。

在中小企業放款與小型及新創企業融資放款方面，合庫銀行之貢獻度在全體銀行間名列前茅，不但獲金管會評選為111年度績效優良之銀行，更奪下111年金融界奧斯卡「菁業獎」最佳中小企業金融獎殊榮。合庫銀行向來關心與支持中小企業的發展，為扶植中小企業提早因應推動轉型，降低經營風險，於112年3月舉辦「ESG靶點產業解盲論壇」，將ESG轉化為中小企業之策略成長動能，攜手共同激盪出中小企業落地減碳的解決方案。

合庫善用金融核心職能解決社會與環境問題，以「取之於社會、用之於社會」的精神，回饋社會大眾；並秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念全心服務，賡續支持政府推動「六大核心戰略產業」貸款專案，力挺中小企業及新創業者提供發展所需資金，協助台灣中小企業及新創重點產業發展，提升產業競爭力。未來合庫將持續接軌國際，戮力實踐SDGs，還富於地球，創造永續新價值。