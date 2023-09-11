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證交所「投資亮點新上線 答題送禮照過來」抽獎活動有機會拿超商禮券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所第二波「投資亮點新上線 答題送禮照過來」抽獎活動。(臺灣證券交易所/提供)
證交所第二波「投資亮點新上線 答題送禮照過來」抽獎活動。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所第一波「投資亮點新上線 答題送禮照過來」臉書抽獎活動，獲得廣大投資人熱烈響應，證交所於9月11日繼續推出第二波抽獎活動，請投資大眾把握機會別再錯過。

這次活動主題為證交所全新推出的「ESG InfoHub」網站，該網站整合上市公司的環境、社會和公司治理資訊，並提供ESG商品、國內外資源及溫室氣體盤查等專頁，協助投資人及企業瞭解和使用ESG相關資訊。

只要追蹤證交所官方臉書粉絲專頁，於活動期間9月11日至9月17日至ESGInfoHub網站（https://esg.twse.com.tw/），選擇ESG資料庫並進入上市公司ESG儀表板，接著點選個別公司後，截圖當下的搜尋頁面，並將截圖貼至指定活動貼文留言，按讚並公開分享該篇貼文，完成以上步驟，即具抽獎資格。證交所將從符合上述條件的參加者中，抽出共計10名得獎者，每位獲得超商禮券200元。

活動詳細資訊請關注證交所官方臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/）。

ESG 證交所

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