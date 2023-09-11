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勞動基金運用局720億委外投資 徵6家業者每家120億元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

勞動基金運用局今天發布新聞稿表示，今年第3季將辦理新制勞工退休基金及國民年金保險基金112年度國內投資相對報酬型委託經營計畫，總委託金額為新台幣720億元。基金局表示，預計擇優徵選6家受託機構，每家受託金額分別為新制勞工退休基金90億元及國民年金保險基金30億元，合計120億元。

基金局表示，為強化基金核心配置，本次委託以台灣加權股價報酬指數為參考指標，透過被動型委任方式，期以相對較低成本獲取台股市場報酬，並與絕對報酬型委任共同建構多元化投資組合，以分散投資風險及增進基金收益。

基金局指出，受惠防疫及邊境管制等相關措施放寬，國內民生經濟活動轉趨正常化，民間消費持續穩健增長。此外，疫情後全球景氣逐步回穩，加以人工智慧（AI）等新興科技應用商機帶動，台灣企業基本面仍相對穩健。因此，透過傳統市值加權型之參考指標設計委託案，俾參與國內經濟成長的成果。

基金局表示，考量台灣經濟及企業基本面中長期展望穩定，此次規劃以台灣加權股價報酬指數為參考指標之相對報酬型委託，並採取被動式委任投資，除強化國內委託核心部位以參與經濟增長，並借重經理人之專業投資及追蹤指數能力，獲取穩健之台灣股票市場報酬。

此外，委任案亦要求須出具永續報告書之上市公司始得列入投資標的。基金局表示，希望在兼顧收益前提下，積極透過資本市場力量，導引企業重視永續發展。

國民年金保險 基本面

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