金管會示警境外幣商風險高 投資前務必停看聽

金管會被指定為虛擬貨幣主管機關後，接獲零星幾件假國外虛擬資產交易所之名的詐騙陳情案，金管會今天提醒投資務必停看聽，審慎確認投資或交易是透過合法金融機構進行，並注意虛擬資產高風險。

金管會今天示警，境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立的機構，也可能未受外國主管機關監理，加上相關商品在境外提供，虛擬資產交易資訊不透明、價格波動大且投資風險高，民眾若透過境外虛擬資產交易平台進行交易，務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息真偽。

至於境外證券商網路平台，相關網路平台業者同樣未經金管會核准在國內辦理證券業務，業務行為不受金管會監管，民眾若經由此類境外網路平台交易，相關投資行為不受「證券投資人及期貨交易人保護法」及「金融消費者保護法」等法規保護，投資人要自行承擔相關風險。

金管會表示，非法境外業者透過網路等方式招攬民眾投資或從事金融交易，若出現交易糾紛，投資人權益將無法受到保障，呼籲民眾從事投資時應選擇合法金融機構並選擇符合自身風險承擔能力的金融商品，以保障自身權益。

為利民眾在投資前審慎查證，金管會已在證券期貨局網站設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，提供民眾查詢合法業者及瞭解非法經營證券業務的相關態樣等參考資訊。

金管會提醒，民眾若發現有非法業者在國內銷售金融商品或辦理金融特許業務，或有未完成虛擬通貨洗錢防制法遵聲明的業者非法提供虛擬資產交易買賣，除通報警政署165反詐騙專線外，可檢具事證向金管會檢舉。

行政院指定金管會擔任虛擬資產金融投資及支付主管機關，自今年4月起，金管會零星接獲民眾陳情，有不法人士假國外虛擬資產交易所之名行詐騙之實，金管會均已將相關情資移送檢調單位參考。