金管會警告：境外虛擬資產交易平台風險高 投資人勿碰

金管會於今（8）日發布新聞稿，警告民眾投資境外虛擬資產交易平台有高風險，請勿輕易嘗試。

金管會表示，境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立之機構，可能未受外國主管機關監理，又相關商品係在境外提供，且虛擬資產交易資訊不透明、價格波動大，投資風險高。

金管會指出，境外虛擬資產交易平台可能涉及詐騙、洗錢、資訊安全等風險，民眾若透過境外虛擬資產交易平台進行交易，可能會遭受損失，甚至遭詐騙。金管會對於投資人經由未經核准之虛擬資產或金融交易服務業者投資，可能導致之風險進行說明如下：

第一、 境外虛擬資產交易平台：鑒於境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立之機構，可能未受外國主管機關監理，又相關商品係在境外提供，且虛擬資產交易資訊不透明、價格波動大，投資風險高，民眾如透過境外虛擬資產交易平台進行交易務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息之真偽。

二、 境外證券商之網路平台：相關網路平台業者未經金管會核准於國內辦理證券業務，其業務行為不受金管會監管，民眾如經由此類境外網路平台交易，相關投資行為不受「證券投資人及期貨交易人保護法」及「金融消費者保護法」等法規保護，投資人須自行承擔相關風險。

非法境外業者透過網路等方式招攬民眾投資或從事金融交易，如有交易糾紛，投資人權益無法受到保障，金管會呼籲民眾從事投資時，應選擇合法金融機構提供服務，且符合自身風險承擔能力之金融商品，才能保障自身權益。金管會已於證券期貨局設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，提供民眾查詢合法業者及瞭解非法經營證券業務之相關態樣等參考資訊，以利民眾於投資前審慎查證。

金管會並提醒，民眾如發現有非法業者於國內銷售金融商品或辦理金融特許業務，或有未完成虛擬通貨洗錢防制法令遵循聲明之業者非法提供虛擬資產交易買賣等相關服務，除通報警政署165反詐騙專線外，亦得檢具事證向金管會檢舉，投資前並先留意並停看聽，以免落入詐騙陷阱。