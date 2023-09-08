AI 時代來臨 群益期貨祭出百萬獎金 廣邀各路高手來對決

隨著人工智慧（AI）技術的持續進步，全球掀起一陣科技浪潮，帶動了與AI相關的概念股大幅上漲。在這股趨勢帶動下，程式交易已然成為金融市場投資交易的主流趨勢，透過AI運用進行交易輔助，投資人可以提升交易績效，同時有效地降低風險。近兩年來，程式交易更成為廣泛關注的議題，逐漸演變為專業交易者必須瞭解並運用的工具。

群益期貨於八月份舉辦「2023 AI理財王 人機對決」競賽活動，目的是邀請市場上的主觀交易與程式交易高手共同參與，一同展開精彩的交易對決，最終角逐豐厚百萬獎金及最新iPhone 15。自2006年起，群益期貨已舉辦過九屆實單交易競賽，總共吸引逾萬名投資人參與，眾多市場贏家於此競賽中一決高下且連年廣受好評，今年更擴大實單交易競賽的規模，新增除了百萬獎金外的兩大活動亮點。

亮點一，群益期貨為引領市場上更多投資人使用程式輔助交易，特別舉辦「AI變身投資助理」講座，邀請程式交易專家陳立偉分享「如何透過生成式AI撰寫交易策略」，八月份場次共吸引超過兩百位客戶共襄盛舉，於9月15日好評加開第二場線下講座！期望透過ChatGPT的指令教學課程，降低客戶使用程式交易的門檻，課程中講師更直接運用群益MultiCharts進行範例說明，從策略開發到回測及下單功能，手把手從零開始教學。課後更有專屬營業員一對一教學入門，讓投資人無縫接軌回人機對決活動。

除此之外，群益期貨擁有業界最豐富的程式交易平台與資源，讓無論是初出茅廬的新手或是精益求精的專業投資人，都能找到最適合自己的輔助工具。初入程式交易市場的新手可通過「半自動交易工具-順勢通道」智慧單設定，輕鬆實現在行情區間內進行波段操作。此外，群益版的「MultiCharts」、「Touchance」及「XQ」支持各種程式語言與客製化需求，滿足各種交易策略的執行，市場上最受青睞的程式交易平台一次到位。最後，群益也開放讓專業投資人自行開發程式交易策略，並透過「群益API」的串接系統來執行，大大降低開發時間與難度。群益期貨以其多元的程式交易平台，為各階段的投資人提供全方位支援。

亮點二，群益期貨於此次活動跨界與東森財經新聞台「AI理財王」節目合作，共計12集。節目將由東森財經主播蔡侑達主持，群益財經專家擔任節目嘉賓，於9月1日起全台首播，播出時間為每週五下午五點半至六點，主題囊括：程式教父張林忠介紹程式交易、期貨老爹許績慶解構技術分析、群益早安鐘俊雄分享總體經濟等，觀眾們可於節目播出期間掃描QR code加入群益期貨官方LINE@獲取獨家資訊。

「2023 AI理財王 人機對決」不僅提供了嶄新的交流平台，也為交易專業人士提供了展示自身技能和智慧的絕佳機會。透過這場競賽，參賽者將有機會展示他們在主觀交易和程式交易領域的專業，並獲得寶貴的實戰經驗，此次競賽將依最終積分進行排名，冠軍可獨得十五萬元獎金，亞軍和季軍則分別是十萬與八萬元；還有程式獲利王、報酬王與交易王等六大特別獎，獎金最高為十萬元！此外，在活動期間成功預測人機對決的獲勝陣營再贏最新型iPhone 15。