中租控股大陸事業擬發ABN籌資 規模逾新台幣300億元

掌握中國大陸降息壓低籌資成本機會，中租控股（5871）旗下大陸仲利國際租賃董事會決議將發行簽署儲架資產支持票據（ABN）相關合約，預定發行額度為人民幣70億元，約當新台幣307億元，創下歷來在陸直接金融發行票據籌資最大規模，仲利國際租賃將待相關程序完成後，視市場狀況擇機分次或單次發行。以增加營運資金擴大營業規模。

大陸人民銀行近來兩度降息，企業籌資成本下降，雖然中租控股日前法說會下修今年全年的大陸業務成長目標，但預估仍將有5%至10%的成長，因此仲利國際租賃也趁勢發行資產證券化商品籌資，以低於銀行融資的模式籌資，並多元化營運資金取得管道，持續強化市場的品牌能見度與金融機構的往來關係。且此次籌資規模超過新台幣300億元，也比過往單次籌資規模約新台幣百億元更大。

仲利國際租賃是大陸外資租賃龍頭，之前已陸續在大陸當地發行熊貓債、中期票券、ABN，及前往香港發美元債等，都成功建立發行紀錄、提升信用與品牌，此次人行降息之際，決議發行逾300億元規模ABN，也凸顯其大陸市場發展持續看好。

此次仲利國際租賃發行ABN，是由上海農村商業銀行擔任主承銷商與簿記管理人，華潤深國投信託擔任受託機構及管理機構，擬發行人民幣70億元儲架資產支持票據，將待中國銀行間市場交易商協會核准後簽訂發行契約，未來可分次或單次發行籌資。