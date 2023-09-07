國銀前七月獲利創同期新高 全年挑戰5000億元大關

據金管會統計，7月本國銀行稅前獲利453億元，累計前七月賺2935億元、年增29.5%，單月與累計前七月獲利，同步改寫史上同期新高紀錄，金融圈預期，若未來五個月沒有重大踩雷、股匯市順風，全年獲利有望挑戰5000億元大關。

若加計外銀、在台陸銀、信合社、票券、郵儲等廣義銀行業，累計前七月稅前獲利已達3,218.3億元、年增22%，其中仍以本國銀行獲利占9成、年增近三成為貢獻主力。

近十年來，銀行業僅在2019年及2022年獲利出現過「4」字頭，又以2022年受惠升息紅利、使銀行業狂賺4321億元登峰，2023年升息遞延效應、又逢股匯市順風，進一步推升獲利攀上顛峰。

7月單月國銀稅前盈餘453億元，其中國內賺344.5億元、占76%，海外市場貢獻占比24%中，以大陸市場單月賺8.4億元、年增1.7倍最大，銀行局副局長林志吉說，人民幣兌美元升值、使台資銀大陸分行資產評價淨利益增加所致。

累計前七月大賺2935億元、年增29.5%，則是因股匯債市順風、帶動國銀投資收益增加，升息效應、及財管、刷卡回穩也讓銀行利息淨收益和手續費收入都增加。

據數據顯示，本國銀行今年前七月投資和其他淨收益達1,557.9億元、年增1.5倍，利息淨收益3,495.7億元、年增2.7%、手續費收益1,213.7億元、年增近8%，呈現手續費持續增加，但利息淨收益、投資收益年增則趨緩。

法人說，影響後續國銀獲利動能有三大指標，一、升息屆頂，可觀察Swap（換匯）需求是否降溫，進而影響投資收益動能，二、放款需求動能是否回升，三、升息推升資金成本增加狀況，後兩者均影響利息淨收益增減。