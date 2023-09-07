快訊

中職／林智勝生涯第303轟出爐 陳冠宇首次挨轟滿貫砲

一圖看天氣！明低壓帶影響時晴時雨 陽光這天先在北台灣露臉

國銀前七月獲利創同期新高 全年挑戰5000億元大關

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，7月本國銀行稅前獲利453億元，累計前七月賺2935億元、年增29.5%，單月與累計前七月獲利，同步改寫史上同期新高紀錄，金融圈預期，若未來五個月沒有重大踩雷、股匯市順風，全年獲利有望挑戰5000億元大關。

若加計外銀、在台陸銀、信合社、票券、郵儲等廣義銀行業，累計前七月稅前獲利已達3,218.3億元、年增22%，其中仍以本國銀行獲利占9成、年增近三成為貢獻主力。

近十年來，銀行業僅在2019年及2022年獲利出現過「4」字頭，又以2022年受惠升息紅利、使銀行業狂賺4321億元登峰，2023年升息遞延效應、又逢股匯市順風，進一步推升獲利攀上顛峰。

7月單月國銀稅前盈餘453億元，其中國內賺344.5億元、占76%，海外市場貢獻占比24%中，以大陸市場單月賺8.4億元、年增1.7倍最大，銀行局副局長林志吉說，人民幣兌美元升值、使台資銀大陸分行資產評價淨利益增加所致。

累計前七月大賺2935億元、年增29.5%，則是因股匯債市順風、帶動國銀投資收益增加，升息效應、及財管、刷卡回穩也讓銀行利息淨收益和手續費收入都增加。

據數據顯示，本國銀行今年前七月投資和其他淨收益達1,557.9億元、年增1.5倍，利息淨收益3,495.7億元、年增2.7%、手續費收益1,213.7億元、年增近8%，呈現手續費持續增加，但利息淨收益、投資收益年增則趨緩。

法人說，影響後續國銀獲利動能有三大指標，一、升息屆頂，可觀察Swap（換匯）需求是否降溫，進而影響投資收益動能，二、放款需求動能是否回升，三、升息推升資金成本增加狀況，後兩者均影響利息淨收益增減。

升息

延伸閱讀

最壞已過！科技業產能復甦 7月國銀放款跳增逾4000億元

債權媒合平台涉非法吸金 金管會籲投資注意3件事

國銀東協獲利創高 上半年盈餘102億

國銀對六大核心戰略產業放款大增

相關新聞

金總盼明年金融營業稅落日或減徵 蘇建榮提3大任務

金融總會今（7）日舉行會員大會並進行理監事改選，由現任金融研訓院院長也是前財長蘇建榮當選。金總代理理事長李松季在致詞時呼...

金管會：已有52家虛擬貨幣平台業者擬加入台灣市場

外界高度矚目金管會對虛擬貨幣資產的管理的同時，幣商業者也對台灣市場躍躍欲試。金管會今日指出，目前已表達有興趣加入台灣市場...

虛擬資產管理 金管會不排除設專法

金管會將在9月底提出十大項「虛擬資產平台及交易業務事業」指導原則，立委郭國文今天召開公聽會，建議虛擬資產應朝「制定專法」...

為何新台幣匯率32字頭僅曇花一現？匯銀主管解析

國內匯市利空齊聚。受到美元走強、台股大跌，加上人民幣等亞幣持續貶值影響，熱錢今（7）日大舉匯出逾8億美元，拖累新台幣匯率...

金管會：7月國銀放款爆量增加4253億元

金管會最新統計，7月國銀的放款量單月較6月增加4253億元，創下去年2月以來的單月新高，其中，銀行7月賺452.9億。金...

合庫銀開臨時董事會 蘇佐政接任總經理

合作金庫今天召開臨時董事會，正式的通過由農業金庫的總經理蘇佐政接替銀行總經理的職務，他轉換跑道到合庫銀行之後，近日內農業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦