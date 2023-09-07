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金總盼明年金融營業稅落日或減徵 蘇建榮提3大任務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
前財政部長蘇建榮。圖／聯合報系資料照片
前財政部長蘇建榮。圖／聯合報系資料照片

金融總會今（7）日舉行會員大會並進行理監事改選，由現任金融研訓院院長也是前財長蘇建榮當選。金總代理理事長李松季在致詞時呼籲，希望明(2024)年年底金融營業稅能夠落日，如果沒有的話，盼財政部至少能夠達到減徵。

金總今日召開第7屆第1次會員大會，李松季在致詞時提到，有關金融建言白皮書中，所有的業者都很關心的「金融營業稅」，理論上明年年底應該要落日，金總除了在白皮書內呼籲之外，金管會主委黃天牧有幫忙與財政部溝通協調。

李松季呼籲，希望到2024年底金融營業稅能夠全部落日，如果沒有的話，目前金融營業稅5％，其中，3％是進了國庫、2％是提列到金融業的特別準備金，這一部分金總也希望可以達到減徵，為金融業發展提供助力，今年白皮書也會再次提出相關建言。

另外，網路借貸媒合平台imB涉嫌透過「假債權、真吸金」，非法吸金逾億元，因imB曾參加「2022台北金融科技展」，一度引起外界關注。李松季表示，其實金融總會已經在防詐方面非常小心，針對邀請來參加金融科技展的廠商都有事前的資格審查，還有一些是免責等相關的法令，金融總會都有一些事前預防，但很不幸仍有搭便車的人利用金融科技展進行金融詐騙。

針對這種不法的行為，李松季再次表達「深惡痛絕」。他強調，目前金總加強的就是與金融研訓院加強合作，對於金融科技展，未來包含廠商資格審查、維護金總商譽等，都已進行法律防範。

對於金融營業稅減徵議題，蘇建榮也在受訪時發表看法，他表示，金融建言白皮書屬於金融業共同討論結果，金總都會協助反映給主管機關，因相關建言牽涉各部會政策協調，基本上還是要反映到主管機關那邊，由各政府部門間進行協調。

接下金總理事長重任，蘇建榮也提到三大未來推動方向，首先金融科技是非常重要的，以及淨零碳排之下的永續金融，這是國際間共同的趨勢；第二是強化國際交流，包含很多面向如科技交流，最近11月新加坡有個金融科技展，金融業涵蓋範圍廣泛，包括銀行、保險、證券、期貨等，他會盡力去做；第三是持續推廣普惠金融，金總已經推動反詐、阻詐宣導，未來可以結合金融業的力量，普及金融知識，讓民眾更了解金融。

金融科技 營業稅 金融業

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