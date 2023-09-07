領先業界 凱基證券核心系統數位轉型

為提供給客戶更靈活、高效及安全的證券交易環境，凱基證券領先業界採用容器化微服務架構，結合IBM先進技術打造全新核心系統的開放式平台，成為證券業首家推動核心系統數位轉型的業者凱基證券

凱基證券新平台將能提高系統的運行速度，縮短新業務相關技術開發時間、靈活應對市場變化，快速回應消費者需求，推出以客戶為中心的新產品及服務，實現最佳化客戶體驗。

凱基證券亞太區資訊長黃榮林表示，透過這次數位轉型，希望核心系統能夠進化如高鐵般速度，實現創新、快速且良好的服務。

同時，採用領域驅動設計方式及模組化微服務應用系統等現代化資訊技術，實現彈性擴充，快速回應市場需求，提供更具創新的產品服務，也為客戶創造良好的端到端體驗，逹成快、準、穩、創新及安全的證券和財富管理服務。

多數金融機構核心系統營運多年後，隨時間推移，系統架構變得越來越複雜，皆將面臨系統維護、修復及人員承接等問題；凱基證券新平台採用混合雲集多雲策略，充分利用公共雲和私有雲功能，靈活因應未來需求，並搭配導入DevOps軟體開發架構及工具，實現軟體持續整合及部署流程自動化，不僅提升系統服務品質，同時達到人才培育、新技能養成與提升員工能力。

凱基證券資訊部主管李淑英表示，近年凱基證券持續推動長期數位轉型實施藍圖計畫，面對數位與金融環境變動快速，廣泛招募數位人才，提升核心競爭力、加速轉型腳步，提高其風險管理和合規性能力，確保客戶證券交易安全及體驗，並引領業界變革，驅動證券業邁向創新和數位化的未來，同時落實集團「數位躍升」、「顧客導向」、「卓越雇主」等策略，專注於客戶體驗，創造更好的平台體驗。

今年凱基證券更獲頒「數位時代FCA創新商務獎」肯定，未來將持續強化數位科技的實力，以雲端和數據技術來提高效率和創新能力，實現數位轉型並逹成資訊技術現代化的目標，保持數位發展領域的領先地位。