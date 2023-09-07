金管會：7月國銀放款爆量增加4253億元

金管會最新統計，7月國銀的放款量單月較6月增加4253億元，創下去年2月以來的單月新高，其中，銀行7月賺452.9億。金管會分析，主要有兩大原因，一是企業發放股利籌資需求，其二則是營運資金的調度。

金管會統計也顯示，全體銀行7月賺452.9億，不論單月或前七月均再創史上新高。

金管會統計，7月單月放款增加前三大銀行，包括了中信銀增加1672億、國泰增加361億、玉山銀增加342億。

對於7月放款爆量增加，金管會銀行局副局長林志吉說明，7月是企業發放股利的旺季，企業因發放股利的需要而必須增加周轉金需求，此外則是營運資金的調度。

金管會統計，今年前7月中信銀增加2525億，國泰增加744億，富邦增加724億。據金管會了解，中信銀放款增量突出，主要由於電子、製造業、汽車與零售業的四大產業領域企業的資金調度，合計550億，另外個人房貸信貸也有增加172億。

金管會統計也顯示，7月較6月的單月存款增加3448億元，前五大增加銀行，包括了國泰世華增加699億、中信銀526億、富邦銀487億、兆豐460億、合庫314億。主要原因包括電子業、證券業、零售業的股利發放結果使存款增加入戶。

對於大陸分行獲利增加，林志吉也說明，人民幣對美元升值，使資產評價淨利益增加，使大陸分行7月獲利較6月增加1.75倍。