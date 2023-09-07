永豐金證券量化交易以程式及數據設計投資策略 讓新手一站式體驗入門

近年來年輕世代積極投入台股，不只表現在存股及當沖，量化交易投資模式也明顯增加。永豐金證券擴大量化交易服務範圍，從交易型客戶拓展到一般大眾，以系統化文章及影音教學推動量化知識，讓一般新手也能簡易入門。永豐金證券指出，量化交易以程式設計投資策略，透過數據運算而非個人主觀判斷，系統化的交易方式有助於投資人進行績效檢討與學習。

有別於傳統的產業基本面研究，永豐金證券成立投顧部以打造量化交易為核心策略，在理財官網-豐雲學堂經營「交易時機」文章專欄、「學BAR！量化交易」影音專欄，涵蓋台美股市量化交易、實戰法則、財金網紅策略聯盟等多元節目。以量化觀念出發，從『如何自學量化交易?』到『量化投資美股的優點』等主題，以適合一般大眾的量化交易知識，循序漸進的導入基礎選股與交易邏輯，讓新手一站式擁有完整入門體驗，打破「量化交易」很難的觀念！

永豐金證券指出，量化交易是透過數據運算程式設計投資策略的一種交易方法，在產生交易策略的過程中會經過數據分析、建立模型、回測驗證、優化策略最後到執行交易，永豐金證券提供優質且高效率學習平台，縮減投資人累積交易經驗的陣痛期，系統化事後復盤進行績效檢討與學習，利用量化將交易策略做數學化驗證，用回測的方法檢驗歷史績效，找出勝率、預期報酬率與最大虧損，檢驗市場觀念，進而讓交易的把握度更高讓投資更穩健。

針對交易型客戶，永豐金證券創立「量化交易殿堂」，成為推廣量化交易的主力品牌。量化交易殿堂以數位學習平台的經營模式，提供多元的交易策略與程式範例，同時設有問題交流專區供投資人互動。客戶可在平台上收看投資知識教學、總經產業分析、量化交易策略等主題，並以文章、影音、講座等方式露出，滿足不同需求的客群。

量化交易殿堂每月提供多部影音教程、文章和量化實例分析，例如市場常見的N字攻擊技術分析、自建選股追蹤清單模型、盤中即時雷達價量監控等主題，都是藉由XQ全球贏家軟體幫助初學者建立對量化交易的基本理解。去年更推出自製影音課程「自動交易Pro簡單36堂課」，學習進階自動化選股、自動交易策略與程式撰寫技巧，以協助投資人完成自主量化交易，同時深化對交易型客戶的專業服務。

此外，量化交易殿堂提供直播互動交流平台，邀請學界、業界多領域專家分享投資經驗，投資者可以參與討論，與專家進行交流。永豐金證券也期盼透過知名專家的分享，帶領所有投資人一起面對各種市場難題。