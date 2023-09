金融業高層會唱歌者不在少數,但擅長外文歌曲的並不多,兆豐金控董事長雷仲達不僅會唱英文歌,還擅長西班牙歌曲,當年更是憑藉著歌聲順利娶回美嬌娘。

提到這段往事,雷仲達笑說,當年他求婚時唱了首「One day when we were young」(電影翠堤春曉主題曲),未婚妻深受感動。他記得未婚妻說:「能有這麼清純聲音的人,不會是壞人」,因此決定嫁給他。