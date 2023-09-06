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詐騙當道？全台警示帳戶衝破十萬戶 十年暴增近七倍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

詐騙橫行，全台警示帳戶愈來愈多。據金管會截至今年第二季底統計，全台銀行、信合社警示帳戶的戶數達10萬4191戶，正式衝破十萬戶大關，較上季大增8169戶，改寫金管會自公布該統計數字來的同期新高紀錄，更較十年前大增近七倍。

「警示帳戶」是指檢警因偵辦案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者，一旦遭列警示戶，銀行將會凍結該帳戶，減少被害人損失；而警示戶持有人在其他銀行開立的帳戶，也會被視為衍生管制戶，網路轉帳等自動化功能恐會被暫停。

金管會是從2010年開始公布全台警示帳戶的統計，警示戶最低點是落在2013年的1.4萬戶，隨後包括電話、臉書購物、LINE、小額付款、假親友等詐騙一波波襲擊，民眾檢舉通報下，讓警示戶如滾雪球般，愈滾愈大。

2020年詐騙手法從假購物、假親友、誘導操作ATM付款，開始轉到「投資端」，包括LINE加飆股、虛擬貨幣、冒用財經名人等，每季幾乎都是以「千戶」跳增。

據數據顯示，2020年底警示戶已達到逾4萬戶，2021年達近6.5萬戶，2022年再進一步推升到近9.1萬戶，這三年警示戶均以雙位數成長，2023年第二季底則正式衝破十萬戶大關到10萬4191戶、季增8.5%、年增34%。

為何從2020年起警示戶開始大幅跳增？銀行主管說有兩大主因，一、2020年詐騙手法轉為投資詐騙後，被騙的人數愈來愈多，民眾發現自己遭騙後，又積極去報案，盼可防堵錢被轉走，戶頭就變成了警示戶。

二、需錢孔急的求職、借貸者變多，自願高價出售帳戶、或被迫、又或是個資帳戶遭外洩被詐團使用，最終被銀行或是其他受害人通報，也讓警示戶水漲船高。

詐騙 金管會

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