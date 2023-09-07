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警示帳戶激增 全台破10萬

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

詐騙橫行，全台警示帳戶愈來愈多。金管會統計至今年第二季底，全台銀行、信合社警示帳戶的戶數達十萬四一九一戶，衝破十萬戶大關，較上季大增八一六九戶，改寫金管會自公布該統計數字來的同期新高，更較十年前大增近七倍。

「警示帳戶」是指檢警因偵辦案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者，一旦遭列警示戶，銀行會凍結帳戶，減少被害人損失；而警示戶持有人在其他銀行開立的帳戶，也會被視為衍生管制戶，網路轉帳等自動化功能恐被暫停。

金管會二○一○年開始公布全台警示帳戶的統計。二○二○年詐騙手法從假購物、假親友、誘導操作ATM付款，開始轉到「投資端」，包括LINE加飆股、虛擬貨幣、冒用財經名人等，每季幾乎都是以「千戶」跳增。

數據顯示，二○二○年底警示戶已逾四萬戶，近三年均以雙位數成長，今年第二季底衝破十萬戶大關，季增百分之八點五、年增百分之卅四。

為何二○二○年起警示戶大幅攀升？銀行主管說，二○二○年詐騙手法轉為投資詐騙後，被騙的人數愈來愈多，民眾發現自己被騙又積極報案，盼可防堵錢被轉走。其次，自願高價出售帳戶或個資外洩被詐團使用，被銀行或受害人通報，讓警示戶大增。

至於哪家銀行帳戶是詐團最愛？金融圈私下形容有三大特徵。第一，並非是自動櫃員機（ATM）多的銀行，而是ATM地點夠隱密的地方。第二，詐團企業總部還可能設在銀行樓上，藉此熟悉銀行前中後台，再進一步做後續的人頭安排，甚至收買銀行員當內應。

第三，挑選「內部控制點較寬鬆」的銀行，例如臨櫃調高約定轉帳金額較容易、或網銀限制較少，成為詐團容易攻破的對象。

詐騙 特徵

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