鄭文燦：源頭管理打詐 恢復民眾安全感與信賴感

行政院副院長鄭文燦今（6）日出席「杜絕詐騙 建構信賴社會」反詐騙論壇時表示，詐騙嚴重影響民眾生活及財產安全，面對詐騙案件日趨國際化、組織化、智慧化現象，甚至結合高科技進行新型態詐欺犯罪，行政院陸續通過「打詐5法」，並升級打詐策略，於今年6月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」版，整合跨部會資源，就「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」等四大面向持續精進，發揮前端阻卻、後端查緝之效用，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」三減目標。

鄭文燦指出，金融面是「阻詐」策略中相當重要的機制，金管會配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，截至今年6月底，成功阻止179件詐騙案，保住金額1.7億元，並將警示帳戶聯防機制中警示受款帳戶之圈存、止扣，由24小時延長為48小時，有助於民眾報案、檢、警、調查調案件及強化攔阻受詐騙款項。

鄭文燦說，為管控並降低電子支付帳戶冒名申辦，所有電子支付機構均已完成調整，使用者本人之金融支付工具均增加驗證開立存款帳戶或信用卡原留手機門號機制，相較2022年12月警示電子支付帳戶案件數之最高峰，2023年6月之警示電子支付帳戶案件數已大幅下降超過9成，從金流面阻詐成果卓著。

鄭文燦進一步說明，金融機構透過KYC（Know Your Customer）臨櫃關懷客戶提問，在去年就攔阻約8,000件，金額達42億元，而今年1至6月臨櫃關懷客戶攔阻件數達5,050件，金額約33.78億元，與去年同期相較，攔阻件數約增加57%，攔阻金額則為2倍。鄭副院長特別感謝本國銀行善盡企業社會責任，配合警政單位防制詐騙，並透過臨櫃人員的專業判斷防止民眾受騙，守護民眾財產。

鄭文燦強調，源頭管理可實質減少生活中的詐騙資訊和詐騙案件。政院今年4月通過「證券投資信託及顧問法」第70條之1修正草案，針對網路投資廣告訂定實名制及下架機制，期望有效抑制網路假投資詐騙；另在電信服務方面，也從簡訊語意分析模型，建立詐騙簡訊源頭攔截機制，來阻止大量發送的詐騙簡訊。

鄭文燦表示，為因應日新月異的詐騙手法，執法人員需與時俱進、不斷提升打詐技能，輔以科技辦案工具與設備，政府會全力支持編列相關預算，以提升打詐人力與科技辦案能力。同時也向公務員界、電信界及金融界所有打詐同仁們致上最高的敬意，期許台灣能在全球金融、網路詐騙案件節節上升之際，成功建立阻詐、打詐典範，找回人民的信賴感。