企業雲端業務占比3年翻6倍 Palo Alto 加碼台資料中心

「企業一旦被駭，其實只有5分鐘反應時間就會開始擴散，但企業資安人很忙，一旦出狀況還得被主管叫去報告，人手不足下根本沒時間處理。」美國網路資安巨頭Palo Alto台灣區總經理尤惠生表示。

企業上雲趨勢明確，看好雲端資安防護需求提升，但許多企業因法遵要求，資料必須在台灣境內，看好商機，網路資安巨頭Palo Alto 6日宣布在台設立Cortex台灣雲端資料中心，「3年前雲端資安營收比例才5%，現在已經占比來到30%」尤惠生說，企業上雲端趨勢不變下，看好未來雲端營收貢獻比例還會再提升。

Palo Alto目前跟一家公有雲雲端業者合作，Palo Alto表示原因有兩個，1是滿足軍公教及金融業資料保密性需求，2是減少延遲加速回應網路資安威脅，解決駭客攻擊。

「我們的劇本（Playbook）會有模擬建議，從要不要報警？有沒有備份？到先回復再進入SIEM安全資訊和事件管理（Security Information and Event Management）流程，可以依照客戶需要設計為半自動或全自動資安對策。」尤惠生說。

台灣技術總監蕭松瀛表示，Palo Alto會根據事件提供既有處理流程給企業客戶參考，舉例來說，當一旦遭駭時，企業往往得確認哪一台電腦要拔哪一個網路，忙得團團轉，甚至該名員工可能並不在公司內，是在外用電腦上網，劇本都可以給予最快建議方案，如先隔離該電腦或限縮該電腦權限。

又或者是當收到古怪信件時，員工不敢打開，會寄給 IT人員處理，此時 IT人員可以丟到沙盒（Sandbox）模擬是否是釣魚信件，劇本提供即時性對策，企業寧可錯殺（先隔離）也不願意暴露風險，企業可以自由選擇要全自動流程或半自動流程，XSIAM產品更導入許多AI模擬漏洞，預期將使資安訂閱制業務蓬勃發展。

Palo Alto也宣布在台佈署雲端基礎設施，啟動Cortex台灣雲端資料中心，預告讓客戶資料落地，滿足資料存放於境內的需求。

過去，Palo Alto的客戶上公有雲時，為提高資料上雲端的資安防護跟Palo Alto合作，會面臨選擇Palo Alto新加坡或日本資料中心的課題，企業資料會經過Palo Alto的資安資料中心才到公有雲資料中心，意味企業資料會出海，現在，Palo Alto在台有資料中心後，資料不必出境，對拓展部分監管行業如：金融業及軍公教（這些行業禁止用戶資料出境）帶來幫助。

金管會今年8月鬆綁金融業可上雲，但資料仍禁止出境，隨Palo Alto資料中心落地台灣，有助於增強對金融業業務火力，尤惠生表示，現在起新客戶都將使用台灣資料中心，舊客戶也可以選擇轉回台灣，費用上也力求跟海外價格一致，「我們不希望Palo Alto投資台灣，結果是要客戶買單。」尤惠生說。

Palo Alto以防火牆起家，目前核心業務包括網路資安、雲端資安防護、端點資安自動化等，台灣市占率超過20%。看好企業數位轉型朝雲端化發展，近年強化雲資安防護服務，此次宣布在台設立資料中心，是去年以色列Radware在台設立資料中心後，又一資安大咖加碼台灣。