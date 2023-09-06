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新青安榨乾最後購買力？專家揭房市爆熱原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

新青年安心房貸上路後，房市買氣明顯衝高，有網友PO文表示，現在房價明顯不是多數受薪階級能負擔金額，新青安提供40年房貸、5年寬限期，等於是在榨乾最後購買力，在網路引發熱烈討論。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，新青安8月1日一上路，買氣就明顯復甦，顯示第一波進場的首購族已經等待很久了，否則不會在考慮期極短的情況下就衝進場。

他說，這也說明原本大家就有購買的實力，只是之前不想買、不願買、或者為了某些原因而等待，這波購屋熱潮並不是硬擠出來的，而是沉悶、等待太久遇到補助而爆發的。

他分析，台灣人買房不像歐美大多靠自己買房，很多人買房是靠家庭實力買房，所謂家庭實力是指有家族中長輩、父母親資助頭期款而買房，這些人購買力才是關鍵。

也因此，只要經濟與民間財富持續增長，便能提升一般消費和房市購買力，更何況，台灣房市補貼政策與其他歐美國家相比是小巫見大巫，只有利率補貼談不上最強方案，稱不上榨乾最後購買力。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴則認為，新青安優惠貸款，貸款額度從原來最高800萬拉高到1,000萬，房貸年限則由原來最多30年拉長到40年，且祭出5年寬限期，明顯提升了首購族的購屋能力，也導致近期鬼月淡季，但房市移轉量卻出現淡季不淡的狀況。

不過，世界主要國家普遍因為升息與QE結束，房市開始出現回檔，目前台灣藉由政府補貼、拉長房貸年限的的房貸專案來提高首購族購買力，來維持房市穩定，恐是飲鴆止渴。

他表示，利用新青安房貸買房的人，不乏「地下室客層」，透過寬限期和房貸年限來增加購屋能力，和購屋總價，未來台灣如果利率攀升，或國際景氣發生變化，房市一旦反轉向下，引起的問題恐怕會更多。

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