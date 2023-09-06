新光銀行奪亞洲銀行家頒發「最佳 AI 科技導入專案獎」

國際知名金融諮詢機構《亞洲銀行家》(The Asian Banker)，於2023年8月30日舉辦2023年亞洲銀行家的頒獎典禮 (The Asian Banker Taiwan Awards)，宣布新光金控子公司新光銀行獲得最佳AI科技導入專案獎，並由總經理李正國代表出席並接受頒獎。

新光銀行建置的分析營運平台 (AnalyticsOps Platform) 並應用於AI嵌入業務情境，在亞洲銀行家所舉辦 2023 年「金融科技實施大獎 (Financial Technology Awards) 」評選中榮膺「最佳AI科技導入專案獎」。透過數據分析與AI賦能，讓顧客能在最短時間內滿足其理財或消金需求減少作業等待時間，並有效提升新光銀行的精準度獲利，成為此次台灣地區榮獲此殊榮的企業，除了再次肯定新光銀行在數據分析與AI賦能應用上卓越表現外，也代表著新光銀行在金融領域領導優勢和最佳實踐的高度肯定。

新光銀行總經理李正國表示：「很高興有機會參與評選，並獲得《亞洲銀行家》頒發的最佳AI科技導入專案獎。透過分析營運平台的導入與AI嵌入業務的創新應用，不僅協助新光銀行大量提高分析效率，更讓數據能夠成為即時決策的助力，提高銀行客群行銷精準度並進一步提升獲利。」

這個獎項是亞洲銀行家年度的重要之一，致力於評選最佳金融科技實施與應用的企業。評審們從銀行、金融服務產業、和科技新創領域超過 42 間的申請資料中嚴格篩選，在長達2到3個月的評比與審核，由全球專家以及資深從業人員評選，確保了獎項的公正性和權威。

新光銀行於2021年8月完成數位暨數據轉型規劃，規劃的數據轉型策略包括數據治理、數據架構、數據分析、公民敏捷、科技人才轉型等，打造行銷與風險分析水平整合運作模式，搭配通路、分析、資料治理的垂直整合運作模式，以確保敏捷成為競爭力，佈建策略性專業人才及能力，包括：客群經營、資料分析、資料科學與AI科技等人才質與量，建置AnalyticsOps 環境並分階段引進新世代數據架構，讓客群分析團隊均有能力自建資料超市，並運用分析快速有效解決整體營運問題。

透過數位暨數據轉型的策略、以數據驅動為導向、以AI賦能為核心、以客戶為中心的客群經營模式，新光銀行更能大幅提高分析效率挖掘出資訊的價值與商機，可以更精準掌握顧客的需求，並在適當時刻提供產品服務，增加顧客滿意度亦提高新光銀行的價值，包括今年已推出的『信貸快篩機器人』，以及年底將推出的『理財Dr. 光』，都是運用AI嵌入業務的創新應用。

未來，新光銀行將持續運用「數據分析」與「AI賦能」，從客戶的需求出發，提供優質且具有溫度的金融服務體驗，實現普惠金融的願景。