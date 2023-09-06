商業服務業景氣持續回升！商研院：更全面性復甦可能性提高

商業服務業景氣持續回升。商研院今（6）日發布7月商業服務業景氣顯示，景氣循環同行指標綜合指數於2022年6月出現底谷，指數為 -0.6178個標準差，到今7月已持續上升為+0.9362個標準差，預測到2024年1月又會持續上升到+1.8237個標準差，顯示該指數不僅持續回升，而且升勢有加速現象。

商研院分析，同行指標綜合指數持續上升原因，仍是住宿餐飲業與服務業就業人數這兩個子指標持續上升所致，而且增勢持續加速；其他子指標，批發及零售業、不動產及住宅服務業兩者雖仍見下降，但降勢已明顯趨緩。 至於領先指標綜合指數則是持續下降，不過，商研院表示，下降趨勢已見減緩。

商研院表示，進一步觀察各個走勢上升的子指標們，不分是屬於領先指標，還是屬於同行指標，其增勢是趨加強的；加上各個走勢下降的子指標們，也不分是屬於領先指標或同行指標，其降勢是趨緩的，總而言之，景氣趨向更全面性復甦的可能性正在提高。

不過，商研院也提到，美中不足的是，領先指標裡的民間投資部門與服務業貿易部門，其走勢向下，卻又加速，形成整體景氣復甦最大的不確定因素。

商研院示警，就部門別的成長趨勢變動，不論是支出面或生產面，也不論是實際值還是循環趨勢值，都可以清楚發現其動能，由外需轉成內需，由生產轉成消費。這種「內溫外冷」，「消費強生產弱」的結構轉換，應是短期現象。

因為我國內需市場狹小，資源有限，這樣的成長模式再怎麼發展，都會受到侷限，而陷於長期「低度均衡」。尤有進者，一旦投資停頓，影響國際競爭力與生產力的提高，對外貿易的發展與國民消費的能力都會受到衝擊而陷入惡性循環效果。

此外，針對「缺工」現象，則從商業服務業僱員淨進入率、服務業受僱員工人數兩個指標的景氣循環趨勢上升，且增勢又加強，也可看出商業服務業的勞動力需求方殷。

商研院表示，展望住宿與餐飲、運輸及倉儲業景氣上升，加上批發及零售業的景氣下降趨勢已減緩，都會讓目前服務業的缺工問題難以解決。何況疫情後的勞動力供需失衡，若不進行勞動需求面的改革，例如數位轉型、自動化、人機協作等模式的創新運用，以減少人力的使用並提高生產力，就無法根本解決缺工的問題。