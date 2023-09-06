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買房貸款鑑估值漲逾4成 小資族申貸量10年大減1.5萬件

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

全台房價一路高漲，普通購屋民眾想要憑藉一己之力買房圓夢，似乎已經變得愈來愈不容易。據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，2013年全台年收入20~60萬的小資族群新增房貸件數為63,464件，但到了2022年，全台小資族群的新增房貸件數卻只有48,430件，10年大減15,034件，減幅超過2成。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，在房價飆漲、薪水緩漲的時代背景下，小資族群的買房難度勢必會持續增加，有置產計劃的民眾應提前做好心理準備。

黃勝暉指出，由財團法人金融聯合徵信中心揭露，從2013年到2022年，小資族群貸款買房的平均鑑估值從638.4萬元增加到908.3萬元，成長幅度高達42.3%。

若以8成貸款成數、20年期的本息均攤型房貸試算，2013年底五大行庫新承作房貸利率約為1.934%，也就是說當時年收入20~60萬之間的小資房貸族每月需要負擔的房貸支出約為2.6萬元。

2022年底五大行庫新承作房貸利率約為1.864%，此時小資房貸族每月需要負擔的房貸支出已經來到3.6萬元左右，顯見小資房貸族的購屋壓力正在不斷加重。

黃勝暉表示，雖然自去年下半年以來，在政府打炒房、升息、地緣政治風險等種種房市黑天鵝的干擾下，房市買氣的確出現降溫跡象，但在實務中，大部分屋主和建商仍對後市發展頗有信心，在價格方面也有所堅持。

黃勝暉指出，未來隨著利空資訊逐漸被市場消化，剛需買盤遞延出籠，房市交易量能仍有回溫的空間，再加上薪水漲幅與房價漲幅之間落差顯著，因此從長線來看，小資族群的買房負擔恐會隨著時間的推移而變得更加沉重。

對於小資族群的置產建議，黃勝暉表示，對於預算有限的小資族群來說，應秉持先求有再求好的態度，若暫時無力負擔精華地段的住宅，不妨先從周邊區域的低總價產品入手，等積累到一定財富後再進行換屋的動作。

此外，小資族群在買房前也要做好詳細的財務規劃，通常建議房貸族每月的房貸支出以不超過月收入的1/3為宜，如果房貸負擔佔比過高，就會使資金調度靈活性受限，購屋者的生活品質可能會因此大打折扣，面對升息與大環境變動的抵抗能力也會隨之降低。

近10年小資族申貸件數及貸款房屋鑑估值變化。資料來源／東森房屋
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房貸 小資族

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