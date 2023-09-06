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外資淨匯出入…央行金管會 數字有出入

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

根據中央銀行昨（5）日公布統計，今年前八月，包含盈餘匯出在內，外資淨匯「出」金額約為65億美元，與金管會公布的淨匯「入」138億美元，出現了逾200億美元的差距；央行外匯局局長蔡烱民解釋，主要是央行統計包含外資盈餘加股利匯出，金管會則是以本金為基礎、未列計盈餘與股利匯出。

同樣是外資淨匯出入數字，金管會與央行公布的統計卻常有落差，央行說明，對於外資投資國內證券的資金匯出入統計，金管會是以「資產面」基礎計算，因此，匯入部分除本金外，尚包含ECB轉換台股、GDR兌回台股及外資原始股東持股等，但匯出部分，並未計入盈餘匯出。

至於央行，計算外資匯出入數據採現金基礎，也就是外資實際匯出入的金額。

外資 央行 金管會

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