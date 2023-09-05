3大利空重擊…8月外資淨匯出逾1850億、連兩個月抽腿

據金管會最新公告，8月外資淨匯出58.13億美元，是2011年來、史上第五大淨匯出金額，約折合新台幣1851.7億元（以8月底台幣對美元收盤價31.854元估算），已是連兩個月轉淨匯出，累計前八月淨匯入規模縮減到138.27億美元。

外資為何連兩個月淨匯出？證期局主秘尚光琪說，主要有三大原因，一、科技類股漲多修正，尤其是AI類股，二、美國聯準會在全球央行年會上釋出偏鷹的政策態度，三、大陸房地產出現雜音，市場經濟發展也不明，使外資呈現保守態勢。

但她仍強調，整體而言，台股在科技股供應鏈帶動下，今年累計前八月外資仍是呈現淨匯入138億美元、對台股也是淨買超，顯示外資對投資台股仍具有一定的信心。

若進一步觀察今年前八個月，外資淨匯出入的變化，除4月、7月及8月是淨匯出外，其餘五個月都是呈現淨匯入，且1月、5月淨匯入額各排名史上單月第三和第四大，顯示外資仍認可台股基本面。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，外資前八月仍呈淨匯入138.27億美元，可視為外資增加對台灣投資本金，反映外資對台股後市可期，先行進場布局。8月底外資累積餘額是2298億美元。

對於外資後市動向，尚光琪說，整體來說，上市櫃公司表現會隨財報數字公布後更加明確，包括8月營收數字陸續公告、或是第三季財報等，更可以了解公司庫存調整狀況，外資屆時就會依照自己操作策略做考量。

她說，就台股整體基本面來說，上市櫃公司截至7月底累計營收21.32兆元、年減11.4%，但仍是歷年同期第三高，且上市櫃公司在獲利後的配息意願很高，使台股殖利率在全球名列前段班。

台股7月底現金殖利率3.53%，加上股票股利3.62%，本益比16.8倍，顯示台股基本面尚稱穩健。