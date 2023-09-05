提倡人才永續 安聯人壽「最佳壽險業雇主獎」四連霸

長期致力打造全方位幸福職場的安聯人壽，一直在人才培育、員工福利和提升友善工作環境等各方面不遺餘力，繼日前一舉拿下亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》「2023亞洲最佳企業雇主獎」六連霸「金獎」肯定等四大獎，九月再度獲得外界和員工的高度認可，四度蟬聯 Insurance Business Asia「2023最佳壽險業雇主獎」(Top Insurance Employer)，更是台灣唯一獲獎的壽險業業者。在後疫情時代的關鍵時刻，局勢動盪變化快速，台灣安聯人壽始終秉持以人為本的承諾，積極落實安聯集團的員工價值主張–We care for tomorrow，這個主張除了代表安聯『積極促進人才發展與包容多元背景』的人力資源政策外，更說明了我們對提供員工更平衡、彈性、多元工作模式之重視。

延燒了三年的新冠肺炎疫情改變許多人的工作型態及生活步調，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽於此期間連續四年榮獲「最佳壽險業雇主獎」肯定，更彰顯此次獲獎意義非凡。安聯人壽總經理林順才表示，「這幾年受到疫情的衝擊，安聯人壽卻持續把員工的身心健康放在第一位，更加重視所有員工的健康福祉，透過提供完整的資源、福利制度及教育訓練，創造更具包容性與永續發展的工作環境；秉持這樣的企業精神，也加速組織轉型並且創造有別於以往的工作模式，在建立多元包容文化的同時，更積極投入人才培育及教育訓練，進而提升組織敏捷性，並驅動創新。我們期許透過打造以人為本的工作環境，在後疫情時代的人才競爭場域裡，更能發掘成就企業價值的關鍵人才。」

後疫情時代來臨，充滿多元包容的文化與人人機會均等的職場，是推動企業創新與成長不可或缺的一環！安聯人壽人力資源部林惠真資深副總經理表示，「安聯人壽相信多元共融不僅是台灣社會蓬勃發展的基礎，也是企業穩健成長的關鍵，因為人才的多元性在未來將會成為顯化的競爭力！我們長期以來致力承諾締造多元、平等與包容的工作環境，除了打造企業內部人才培育與多元關懷的教育訓練課程，更舉辦與安聯亞太區人資長Melanie Gillig對談的女性培力講座，相繼提供靈活彈性工作方案來滿足員工的需求，良好的組織文化跟完善的人才發展與福利制度，讓安聯人壽目前在領導階層的女性占比幾已達50%，女性員工占比更高達67%；並加入『台灣人才永續行動聯盟』，承諾共同推動人才的發展與培育，不間斷地優化組織文化，期望成為最受員工信賴的雇主品牌。」

Insurance Business Asia「2023最佳壽險業雇主獎」(Top Insurance Employer)為亞太地區極具指標意義的人力資源獎項，旨在表揚傑出企業雇主，獎項評選流程嚴謹，評估標準包括薪酬與福利、多元與包容、學習與發展、內部溝通、工作生活平衡、企業文化等多個面向，由專業人力資源專家、學者等所組成的獨立評審團隊評選出優勝者，安聯人壽以領先集團的員工認同度，最終得以在台灣企業中脫穎而出，獲此殊榮，成為台灣區的優質雇主。

後疫情時代加速了企業轉型契機，安聯人壽更積極投入人才培育及教育訓練。安聯人壽今年四度蟬聯「2022最佳壽險業雇主獎」(Top Insurance Employer)，充分肯定了公司在工作環境、人才發展、員工管理、工作滿意度等方面的努力。安聯人壽人力資源部林惠真資深副總經理指出：「我們的同仁是打造台灣安聯成為最佳企業雇主的基石，連續四年榮獲最佳雇主的殊榮，讓我們看見同仁對於公司的認同和肯定。我們傾力支持所有匯聚安聯的菁英，為同仁提供完善的學習成長計劃、多元豐富的職涯發展，和令同仁有感的福利制度。我們努力打造台灣安聯成為亞洲的人才育成中心，強調創新、靈活、敏捷的職場文化，並賦予同仁高度自主的工作環境，支持同仁的潛能發展。對於這項全體同仁齊心協力取得的成就，我們感到非常驕傲，我們也將持續實踐最佳雇主的精神，為我們的同仁在安聯的職涯中提供最佳體驗。」