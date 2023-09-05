公股金控首發 第一金宣布推出銀行證券Fido一鍵雙開

第一金控今日宣布旗下第一銀行跟第一金證券將進行Fido的跨子公司認證合作，除了透過金融FIDO機制應用於開立證券帳戶外，更提供投資人一鍵即可銀、證雙開，透過金融FIDO服務機制的優勢，逐步擴建至集團旗下各子公司金融服務的申請，以實踐跨平台、跨集團的多元身分認證應用場域願景。

未來這兩個子公司的客戶將不用各自進行Fido，只要在其中一家進行Fido，就可以跨子公司線上開戶，查詢存款餘額，或是證券餘額。

順應國際間對於身分認證安全性，第一銀行規劃提供「金融FIDO行動身分識別服務」，未來客戶只要在裝置綁定上透過生物辨識方式進行驗證，毋須輸入密碼即可完成身分識別，將可提高網路交易的安全性，金融機構亦能降低重複驗證的營運成本，達成便民服務的目標。

第一銀行指出，預計將金融FIDO應用於第一金證券「e鍵開戶」APP，提供線上開戶的客戶可選擇以「金融FIDO身分識別」進行身分驗證，並同步於iLEO APP內綁定第一銀行帳戶作為證券交割戶，而系統也將同時回傳資料予第一金證券e鍵開戶APP，以接續後續開戶流程，此機制將免除客戶重複輸入個人資料，有效縮短開戶時間。

此外，在符合金控間資料共享的規範下，第一銀行與兄弟公司第一金證券攜手合作，於iLEO APP推出「證券庫存、存股試算及損益概況」服務，當客戶完成開戶後，可透過一次性的線上授權流程進行身分認證及證券帳戶綁定，並藉由清楚易懂的介面設計，查詢即時的證券庫存與損益概況，時刻掌握市場投資契機。

投資人可在線上開立證券戶，同時開立第一銀行iLEO數位帳戶作為證券交割帳戶。客戶未來若透過證券通路引導申辦iLEO數位帳戶，只要經過授權後，系統即可將開戶基本資料回傳至證券端，使客戶享有一站式線上開戶服務，拓展多元化開戶服務管道。