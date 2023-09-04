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愛馬仕蛋黃酥不夠看 頂級燕窩奶黃月餅登台

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
來自香港的奶黃月餅向來是高價月餅的代名詞，今年又推出燕窩口味，讓月餅身價又推高了不少 。圖/皇玥提供
來自香港的奶黃月餅向來是高價月餅的代名詞，今年又推出燕窩口味，讓月餅身價又推高了不少 。圖/皇玥提供

一顆要價近100元的愛馬仕等級蛋黃酥不足為奇，身價更高的港式奶黃月餅一顆平均單價180到220元，向來是貴婦的最愛，今年有業者推出添加燕窩的燕窩奶黃月餅，將月餅身價又推向另外一個新境界。

由香港師傅葉永華領軍的皇玥，今年全新推出「燕窩奶黃月餅 」 ，研發團隊挑選絲滑燕窩，浸發烹調後，融入香滑奶黃餡料中 ，全手工製作且限量銷售，為月餅增添獨特又高貴的好滋味。從包裝到食材原料都講究，九顆裝的月餅禮盒，六顆奶黃燕窩三顆流心奶黃，售價差一點點破3000元。

配合台灣消費者喜歡嚐鮮，皇玥今年第一次引入台灣「明玥」系列月餅，由米其林星級主廚團隊，從世界各地選優質水果味餡料 ，製作出一款款水果系列月餅，尤其是餅皮上裝飾著精緻可愛的圖案，讓月餅也可以充滿童真可愛感，全家團圓時肯定很得孩子們歡心。內有流心的蔓越莓月餅，吃起來果味濃郁，一抹酸甜的清新口感。

今年還推出「陳皮紅豆沙」創新口味，嚴選陳皮，加入了幼滑起沙的紅豆蓉，然後經細火慢熬製成餡料；為增加口感層次，餡料裡還特別加入有機南瓜子。陳皮桔味沉實回甘、紅豆沙幼滑清香 ，南瓜子口感香脆。

月餅 南瓜

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