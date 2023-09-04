10月OECD新增永續韌性 金管會執行面納「在地化」

金管會表示，OECD今年10月將宣布修正公司治理原則，新增永續韌性篇章，金管會也在今年推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，並在8月宣布接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖，就是呼應OECD最新發展趨勢並為國際先行者。

官員表示，有別過去的公司治理是著重由公司內部推動，未來金管會將同時藉由相關外部公司治理力量，包括機構投資人議合、及數位資訊平台提升資訊品質等方式，讓資訊揭露和投資人監督更發揮效力和功能，以內、外部力量共同推動公司永續發展。

金管會最終方向也是跟OECD原則相符，只是就「在地化」部分會參考國內情況做調整，例如台灣散戶多，除了有獨步全球的投保中心可發揮公司治理功能外，未來投票顧問機構會加強一些研議方向來增加投資人保護。

據金管會統計，今年前七月台灣上市公司散戶占了近六成，上櫃更多、占了七成，比日本僅占18%、泰國約占32%、韓股約占51%還高，僅與大陸A股也約六成相當，金管會主委黃天牧坦言，台灣散戶多，監理機關責任就會加重。

黃天牧說，在永續議題上會將更重視資訊揭露、和永續發展，例如未來永續資訊若影響財務報表，就需在財報中揭露，這時候若未依規定揭露、或有虛偽不實，就會有責任。

現行永續資訊僅揭露在年報及永續報告書，未來與國際的永續揭露準則接軌後，將在上市櫃公司的年報新增專節揭露永續相關資訊，一旦公司揭露的永續資訊影響財務報表，就需在財務報告中揭露。

依規定，年報與財務報告均受《證交法》規範，若內容未依規定揭露、或有虛偽不實，公司將負行政或相關民、刑事責任。