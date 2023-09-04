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集氣中華隊！全球人壽舉辦主題日為年輕棒球好手應援

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽贊助2023世界盃U18青棒錦標賽，舉辦企業主題日，並請邀請全球人壽董事長林文惠進行開球，恭喜中華隊拿下勝利。全球人壽／提供
全球人壽贊助2023世界盃U18青棒錦標賽，舉辦企業主題日，並請邀請全球人壽董事長林文惠進行開球，恭喜中華隊拿下勝利。全球人壽／提供

全球人壽長期支持台灣各級棒球運動發展，今年贊助「第31屆世界盃U18青棒錦標賽」，日前舉辦全球人壽主題日活動暨「黛上賓VIP保戶活動」，邀請全球人壽董事長林文惠擔任開球嘉賓，並與全球人壽總經理馬君碩一起為年輕棒球好手加油，更號召台中地區的同仁與VIP保戶齊聚球場，為中華隊應援，展現全球人壽「全心愛棒球」的企業精神。

今年全球人壽贊助的「第31屆世界盃U18青棒錦標賽」強冠雲集，有來自世界12支國家代表隊報名、11支球隊抵台切磋，包含美國、日本、韓國、墨西哥、委內瑞拉、澳洲、波多黎各、西班牙、捷克、荷蘭、巴拿馬及中華隊，齊聚全世界最強16至18歲棒球運動員一同角逐榮耀。這是台灣自2013年主辦第26屆世界盃青棒錦標賽後，睽違10年主場再次回到台灣，吸引不少球迷進場支持，一起替在紅土上奔跑的各國小將喝采。

全球人壽於中華隊與韓國隊大戰當日，舉辦全球人壽主題日，結合年度「黛上賓VIP保戶活動」，由全球人壽董事長林文惠代表開球，全球人壽總經理馬君碩亦親臨現場，並在啦啦隊和專屬應援團帶領全場球迷為中華隊加油之下，能將眾人的激勵與期盼「集氣」給中華隊；現場除了提供全球人壽VIP保戶免費入場觀看比賽外，亦配合賽事提供韓式風味料理，讓VIP保戶和中華隊一起大口「吃泡菜」，將榮耀留在台灣。

自2009年起全球人壽開始支持基層棒球發展，同時也積極促成國際棒球賽事交流，包括贊助文化大學棒球隊、黑豹旗全國高中棒球大賽、世界12強棒球錦標賽、世界盃U12少棒錦標賽、全球人壽盃台灣成棒經典賽等，積極提升台灣棒球的國際能見度；並於2016年起啟動「我的棒球夢」圓夢計劃，持續為離島偏鄉青棒培訓投注資源，不僅提供馬公高中、馬祖高中、金門農工等偏鄉學校棒球隊所需之球衣、球具，更邀請國家級教練團透過棒球營訓練學子，提升棒球隊實力，以實際行動支持小球員們勇敢追夢，成為夢想與希望的起點，為台灣棒球教育扎根。

多年來全球人壽對於推廣棒球運動與支持不遺餘力，已成為年度企業社會責任的指標性活動，更獲得各界肯定、贏得多項殊榮，於2018年榮獲「體育推手獎-贊助類金質獎」肯定後，至2022年已連續5年、年年鍍金。全球人壽近年將「全心愛棒球」的精神，擴大至籃球、足球、排球運動，期望透過贊助各項體育賽事，鼓勵國人認識、支持甚至參與各項體育活動，彰顯全球人壽支持台灣體育發展的愛與責任。

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