中國信託、工研院強強聯手 五大策略助產業實質減碳

工研院與中信金控（2891）強強聯手，以系統化方式共同協助臺灣產業實質減碳，今（4）日舉辦「強強聯手助力供應鏈永續記者會」，宣布結合雙方優勢推動淨零排放合作計畫，透過溫室氣體盤查、企業訪視診斷、淨零技術媒合、永續金融導入及碳權抵換交易等五大策略，進一步提升科技與金融跨界淨零合作模式，強化臺灣產業供應鏈永續競爭力。

中國信託金控總經理陳佳文、中國信託商業銀行總經理楊銘祥、工研院資深副總經理蘇孟宗、工研院副總經理暨行銷長林佳蓉及工研院產業服務中心執行長陳立偉今日共同出席記者會，正式啟動供應鏈永續減碳合作。

工研院資深副總蘇孟宗指出，根據全球最大碳排放揭露權威機構「全球環境信息研究中心」（CDP）統計數據顯示，企業供應鏈碳排放，比自身營運碳排放平均高11.4倍，以出口為導向的臺灣，面對國際碳管制、碳邊境稅的嚴峻挑戰，唯有主動積極的策略才能協助產業快速強化綠色競爭力。

而工研院與中信金控跨界合作模式，是由產業需求出發，打造綠色金融與淨零科技雙管齊下之創新服務模式，工研院將成立專門小組，優先服務中國信託海內外企業客戶，從碳熱點分析、碳排深度診斷、減碳技術輔導等項目，為供應鏈內之企業量身打造一站式淨零轉型服務，讓企業了碳排現況及問題，且從宏觀角度快速掌握減碳關鍵資訊，進一步為臺灣產業建構創新減碳方程式，加速淨零轉型。

工研院自2022年成立產業淨零轉型服務團以來，已提供322家中小企業現場減碳診斷服務，並透過數位減碳工具及減碳技術應用，輔導60家中小企業深度減碳轉型。本次與中國信託策略合作，更代表一個重要的里程碑，由中國信託提供永續金融所需資金支持和利率減碼補貼、輔以工研院帶入淨零減碳所需資源和技術，期待結合核心企業力量，透過「大攜小」模式，一起響應產業鏈永續轉型，2023年預計深入輔導80家企業實質減碳，計劃至2030年累計輔導1,000家企業，以實際行動邁向臺灣2050年淨零目標。

中信金控總經理陳佳文表示，中國信託與客戶共同成長，子公司中國信託銀行去年起實際輔導及議合企業永續轉型，中大型企業因應國際供應鏈要求及外部倡議期待，已著手自身減碳及要求供應鏈進行溫室氣體盤查，但供應鏈中的中小企業，不僅需要資源進行盤查輔導，更需要資金及技術支持，才可進一步訂定減碳目標並執行，中小企業著手溫室氣體盤查到實質減碳的過程挑戰十分艱辛，因此中信金控與工研院合作，期待協助供應鏈中、下游廠商淨零減碳，且攜手核心企業「大攜小」，建立減碳產業生態圈，共創永續產業價值鏈。

中信金控身為金融監督管理委員會「永續金融先行者聯盟」的成員，已提供多項創新永續產品及服務，如 ESG 資金組合式貸款（ESG Portfolio Lending）、永續健檢等，結盟多方領域的專業第三方機構，可協助客戶遴選符合永續相關議題需求的合作廠商，爭取多種優惠方案，運用自身資源協助企業面對淨零浪潮，不論是中大型企業的供應鏈減碳還是中小企業的自主減碳，皆可提供一站式解決方案，有效實質減碳。此次合作係由工研院提供跨領域的技術輔導，中國信託配合設計供應鏈上下游融資貸款方案，客戶可取得減碳所需技術及資金支持。