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永豐金證券財富管理業務新里程碑 結合集團資源推出另類配置產品

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券結合集團資源，與海外子公司永豐金資產管理(亞洲)，首度針對高資產客戶，合力推出未具證劵投資信託性質之境外基金，提供高資產客戶更多元之金融商品及服務。(左三)永豐金證券總經理張李章隆，(右三)永豐金資產管理(亞洲)董事總經理陳至勇(永豐金證券/提供)
永豐金證券結合集團資源，與海外子公司永豐金資產管理(亞洲)，首度針對高資產客戶，合力推出未具證劵投資信託性質之境外基金，提供高資產客戶更多元之金融商品及服務。(左三)永豐金證券總經理張李章隆，(右三)永豐金資產管理(亞洲)董事總經理陳至勇(永豐金證券/提供)

永豐金證券財富管理發展邁入新里程碑，順應金管會於2022年8月開放獲准開辦高資產客戶複委託業務的證券商，針對高資產客戶，可採用複委託方式受託買賣「未具證券投資信託基金性質」的境外基金，永豐金證券近期結合集團資源，與海外子公司永豐金資產管理(亞洲)有限公司，首度針對高資產客戶，合力推出未具證劵投資信託性質之境外基金，提供高資產客戶更多元之金融商品及服務。

永豐金證券自開辦財富管理業務以來，合作國內外知名資產管理機構，致力於引進與發展各式符合客戶需求之多元商品。近幾年來疫情、供應鏈斷鏈、地緣政治、快速升息、美國遭降評等問題，造成近年來金融市場波動持續的加劇、不確定性提高，增加了投資的難度，也因此對於兼具避險、多空靈活操作等特性的另類投資商品需求也大幅提高。

過往國內較為缺乏此類金融商品，需求的升溫使得境外投資的比例居高不下。根據統計，高資產客戶於境外投資的比例高達75%，惟自行於境外投資，或有交易較為不便、透明度較低、服務較無法落地，甚至對於境外投資機構較不易深入了解的風險。

永豐金證券關注高資產客戶的需求，也了解客戶最在意的風險管理，為解決客戶對發行機構的不熟悉，以及境外交易的不便等問題，首次推出提供予高資產客戶不同屬性與需求的商品，讓客戶可以在台灣直接投資、交易，讓客戶的資產配置可以有更多元的新選擇。

永豐金證券為強化對客戶提供之商品及服務，提供高資產客戶更完整的金融市場工具，與曾榮獲多項國際大獎的永豐金資產管理(亞洲)合作，提供有別於一般標準化，以多方操作為主的另類投資產品，期能提供客戶更加多元化的資產配置方案，持續推動我國高資產客戶財富管理業務。

財富管理

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