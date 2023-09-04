金管會主委黃天牧：永續發展與資訊揭露 將為公司治理新目標

金管會主委黃天牧今日明確指出金管會公司治理當前最大重點，就是推動永續，在資訊揭露及永續發展上將是未來努力目標，金管會推動的公司治理第四版，將定調為永續發展的行動方案，也希望政策提供足夠的誘因，讓金融機構對上市櫃公司提供永續足夠的投資或融資，促使上市櫃公司漸進朝永續轉型。

黃天牧表示，台灣過去三至五年來，外資持股上市櫃公司比率一直在40%，上市櫃公司非常重視外資的期待，除了財務上的表現，公司治理、內控，也要注意永續的表現，很多上市櫃公司自發性追求永續，這才能真正落實在其文化、心性上。

他指出，從近10多年來亞洲公司治理協會每兩年報告，可看出亞洲國家公司治理都在急起直追，尤其東南亞國家，像日本前首相安倍推動日本公司治理，泰國、馬來西亞也都如此，亞洲這25年來在公司治理的努力，已被國際看見。

黃天牧進而指出，現階段的努力目標，將以永續為主，今年OECD（經濟合作發展組織）、永續會計準則委員會，會把永續的S1、S2放入，在資訊揭露及永續發展上是未來努力目標，所以金管會推動的公司治理第四版，定調為永續發展的行動方案。

黃天牧並提醒，台灣的公司治理，和OECD國家會因為國情不同，而有不完全相同之處，雖然由於畢竟要接受國際、外資檢視，大體相同，但執行上的步驟方式不完全一致，台灣會循序漸進檢視制度的執行是否到位，例如，獨立董事制度的引進，大家對獨立性都有不同想法，至少現在已比10年前有進步了。