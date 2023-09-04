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景氣回暖第4季有望脫離藍燈 台股兩年平均報酬率逾二成

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
近一年台灣景氣燈號及分數。資料來源：國發會
近一年台灣景氣燈號及分數。資料來源：國發會

景氣燈號已連續9個月為代表低迷的藍燈，但近期回升訊號越來越明顯，已接近轉燈，第4季就有機會脫離藍燈。歷史經驗顯示，台股在脫離藍燈後通常會有不錯表現。今日展開募集的統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)，主打股息與成長雙高特色，預計於9月中下旬開始進場布局，掌握台灣景氣復甦行情。

統一投信表示，2000年以來，台灣共出現過5輪連續性的景氣藍燈。根據晨星數據，若投資人在景氣燈號首次脫離藍燈的當月底進場，單筆投資台股並持有2年，加權指數及台股基金的正報酬機率為100%，電子指數的正報酬機率也有80%。這5輪當中，加權指數2年報酬率平均值達到25.2%，電子指數則為20.43%。而台股基金2年報酬率平均值甚至逼近30%，代表主動式基金經理人選股，更有機會為投資人帶來超額報酬。

國發會最新公布的7月景氣燈號分數已回升至15，距離轉為黃藍燈僅有2分，受惠AI與雲端資料服務需求增加，7月生產及貿易跌幅開始收斂，製造業廠商信心也較上月改善，預期第4季有機會轉燈號。統一投信表示，依照近幾月每月都以1至2分的回升節奏，加上其他領先指標逐步改善，最快9月就有可能轉燈。基本面最壞情況已過，多數產業庫存調整將在下半年結束，之前AI伺服器囿於缺料而出貨量少，隨著供應鏈恢復順暢，第3季開始出貨裡有望上修。預期明年台股企業營運將呈現復甦，依照股市提前反應特性，年底前台股仍有表現機會。

新募集的統一台灣高息優選基金，聚焦三大全球主要趨勢，包括能見度最高的AI題材、創新產品的產業升級商機、ESG潮流核心的能源轉型。投資配置採70~80%電子股，搭配20~30%具成長價值的傳產，讓投資人可以透過一檔基金追求高股息與高成長，不僅領息、填息，還要賺資本利得。

統一台灣高息優選基金提供累積型及月配息兩種級別，適合喜歡高股息抗波動特性的穩健型投資人，或是需要現金流的存股族。9/4～9/8募集期間，單筆申購只要一萬元，還有手續費優惠。

景氣燈號 台股

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