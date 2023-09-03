7月六大戰略產業放款增2552億飆高 國銀籲小心也有雷

據金管會統計，7月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆1655億元，月增2551億元是11個月來單月新高，其中又以「資訊和數位」及「綠電和再生能源」兩大類各月增逾千億元最多。

六大核心戰略產業是指資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備產業等六大產業。

行政院是在2020年5月宣布，以過去5+2產業創新的基礎上，再推動六大產業、以加速台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，換言之，這六大戰略產業也被國銀視為一種「政策性放款」。

據7月底統計，六大核心戰略產業、以八大公股行庫承做量最高，前五大放款餘額清一色都是行庫，以台銀8710億元最大，其次是合庫6359億元、華南銀5506億元居第三、一銀5462億元、兆豐銀4971億元各列第四和第五大。

7月底八大行庫對六大產業放款餘額達4兆3568億元、占整體國銀六大產業放款比達6成，公、民營對六大產業放款市占約6:4，行庫仍是放款主力。

若以單月月增額來看，7月增加前三大銀行，反以民營銀行較多，中信銀7月月增767.6億元居冠、玉山銀月增268.8億元次之，第三是一銀月增264億元，顯示民營銀行也開始增加放款。

銀行主管說，六大產業放款增減，多跟該產業週期(如科技業去庫存)，及企業周轉金需求有關，如受台電、或是AI科技業資金需求量增減而牽動，其次，近期各銀行積極承做綠電產業放款也有助推升放款量。

金管會公布7月整體國銀對六大核心戰略產業放款概況。7月底對六大核心產業放款餘額7兆1655億元、月增3.7%、年增6.8%；以月增額來看，以「資訊和數位」產業月增1839億元最多，年增則以「綠電和再生能源」大增17%最高。

銀行局主秘侯立洋說，國銀對六大核心戰略產業月增2551億元，經詢問放款增加較多的銀行，都表示因企業營運轉佳、周轉金需求較高，7月企業增加周轉金放款較多所致。

惟行庫主管私下也說，六大核心戰略產業也並非是「無雷區」，如東貝光電涉財報不實而下市，不少行庫也踩雷而增提呆帳，使行庫對六大產業放款更加審慎。7月底國銀對六大核心戰略產業逾放比是0.16%，仍屬低檔水位。