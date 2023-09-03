Costco換聯名卡未開卡年費照收 林思銘：金管會有疏失

國泰世華銀行與Costco聯名卡今年8月結束合作，國民黨立委林思銘表示，原持卡人陸續在不確定其真實意願的狀況下，收到新的國泰世華CUBE卡，大多數消者不知道，未開卡一年後仍然要收年費，金管會管理有疏失，應立即修正信用卡業務機構管理辦法，保障消費者權益。

林思銘指出，國泰世華銀行與Costco聯名卡發卡數量，高達270萬張，因雙方合約到期終止合作，國泰世華先前以APP簡訊或郵件通知持卡人，將換發CUBE信用卡代替，要求原持卡者在一定期限內，主動通知銀行無須換發新卡，否則都視為同意，消費者已陸續收到新的CUBE卡。

林思銘說，銀行通知方式，不具備法律的送達效力，無法保證所有消費者均充分知曉權益變更內容，有可能未能在銀行規定期限內，表達不同意換卡的意願；很多消費者不知道，收到新卡後，即使主觀認為用不到而未開卡，一年後，銀行照樣會收取1800元年費，屆時必將產生諸多消費糾紛。

林思銘表示，信用卡主管機關為金管會，國泰世華係依照信用卡業務機構管理辦法第39條規定，因聯名卡合作契約終止，依發卡機構與持卡人原申請契約規定換發新卡，進行換卡業務，但條文僅提及應事先以書面或與持卡人約定之電子文件通知持卡人，且持卡人於一定期間未表示異議，得視為同意，這等同讓銀行業者取得強制換卡的霸王條款。

林思銘說，當初消費者申辦Costco聯名卡，主要目的係得以信用卡在賣場進行刷卡消費，如今合作契約解除，後續新卡喪失功能，契約主要權利義務驟變，是否同意換發新卡，應經消費者重新確認，僅傳簡訊或以電子郵件通知即可強行換卡，對消費者顯失公平。