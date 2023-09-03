銀行投信攜電支 擴大生態圈

現金為王，使金融業與電支業的合作更為緊密，現在已不再是合作收付款、轉帳的支付而已，近一個月來，包括元大金旗下的元大銀行、國泰金旗下的國泰投信，分別和全家旗下的全盈支付、悠遊卡公司旗下的悠遊付，都有創新合作模式，希望透過雙方合作，擴大生態圈，開發出更多新戶、帶動更多金流。

國泰投信日前宣布和悠遊付合作，未來悠遊付的App使用者，可直接從App下單投資國泰投信的十四檔基金，而若從國泰的App，亦可透過悠遊付的電子支付扣款來投資這些基金；金融圈人士指出，這種模式除了能讓電子支付業者得到更多元的服務，從購物付款面跨足理財之外，投信業者也能從電支業者開發出更多的投資新戶。

除了上述投資理財面的合作，另一種模式則是在「點數經濟」的合作，以日前元大銀行和全盈支付宣布的新合作計畫，最具代表性。元大銀行和全盈支付合作再升級，透過客製化的模組，讓全盈支付直接嵌入元大銀行的App，讓元大銀行用戶只要一打開App，就能直接在全盈支付超過十萬個支付據點的跨通路消費，用戶點數可直接累積成為全家點數，做大銀行與電支業者的生態圈。

此外，今年四月台新銀行旗下的Richart與街口支付合作的「街利存」帳戶，也是電支業者與銀行業者合作的創新理財模式，除了打開街口App進行街利存的連結扣款消費功能，接下來存戶還有優利。

金融圈人士指出，上述不論何種合作模式，只要能夠吸引更多的新客群加入，就能得到更多的金流，對銀行或電支業者都是雙贏。