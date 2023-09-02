海葵颱風來襲 國泰人壽向保戶推出緊急應變措施

海葵颱風來襲，對此國泰人壽指出，已立即啟動緊急應變服務，提供受災保戶保費緩繳、快速理賠、理賠預付金等即時服務。

中央氣象局已於2日11時30分發布海葵颱風陸上颱風警報，今晚起不排除將有豪雨以上等級降雨，預計明日暴風圈將進入台灣陸地，為因應颱風可能帶來的衝擊，國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務。

此外，國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，要與保戶一同渡過風災難關。

國泰人壽指出，針對應繳月為2023年9月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2023年11月底前，如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。客服中心亦提供24小時全年無休客服專線0800-036-599（手機改撥(02)2162-6201或使用網路電話）。

國泰產險也特別提醒開車族泡水車切勿發動，民眾若發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛的引擎電腦通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。