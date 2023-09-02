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海葵颱風來襲 中壽提供六大保戶關懷服務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
海葵颱風來襲，中壽提出六大保險服務措施。圖/中壽提供。
海葵颱風來襲，中壽提出六大保險服務措施。圖/中壽提供。

海葵颱風來襲，中國人壽指出，已主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要協助，提供「保費緩繳」、「保服優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」、「快速理賠」及「住院預付金」等六大服務。

對於理賠的條件，中國人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課範圍，或能提出公家機關開立之受災證明（如村里長證明）的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期為112年09月02日至112年12月02日者，自即日至112年12月02日前提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。

在「保服優惠」部份，自即日起至113年09月02日已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠；凡受災地區保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起至112年12月02日止，均可向中國人壽申請辦理免費補發保險單。「房貸紓困措施」提供受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3個月。

「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保中國人壽旅行平安險的保戶，可於112年09月09日前提出契變申請辦理取消或延長。

此外，中壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，中國人壽即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元的「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的靠山。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線(0800-098-889)及各地客戶服務中心。

中國人壽 保險 保費

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