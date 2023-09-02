三商美邦人壽提供海葵颱風受災保戶相關措施

因應海葵颱風來襲，三商美邦人壽（2867）發揮愛心、關懷社會，除提醒社會大眾做好防颱準備外，並針對海葵颱風啟動相關保戶服務因應機制如下：

1、保單借款利息減免

即日起至112年10月31日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。

2、免費補發保單

若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至112年12月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。

3、續期保費緩繳

續期保險費應繳費日為112年7月至112年12月的受災保戶，繳費期限可延長至113年02月29日止。

4、快速理賠

理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。

5、房屋貸款本金緩繳

即日起至112年11月30日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。